Могилевська влаштувала спокусливу фотосесію в сукні-сорочці

Сьогодні популярна українська співачка Наталія Могилевська відзначає день народження. Артистці виповнилося 46 років

2 серпня Наталія Могилевська відзначає день народження / Фото: прес-служба

На честь свого дня народження Наталя Могилевська, яка очолила журі нового шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна", вирішила влаштувати спокусливу фотосесію. Артистка позувала в атласій синій сукні-сорочці на тонких бретелях і з глибоким декольте.

Наталя Могилевська в день свого народження розповіла про мрії / Фото: прес-служба

Наталі Могилевській виповнилося 46 років / Фото: прес-служба

Артистка вирішила порадувати не тільки новими знімками, а й розповіла про свої мрії. Наталя Могилевська мріє відкрити загальноосвітню приватну школу.

Маю велику надію, що найближчим часом у мене з'явиться навчальний заклад з творчим ухилом і з предметом "Як бути щасливим?", програму якого я розроблю особисто, – зізналася співачка.

Наталя Могилевська поділилася кадрами нової фотосесії / Фото: прес-служба

Мріє співачка і про сім'ю. Наталя вже зізнавался, що в неї є коханий чоловік, але про нього поширюватися вона не хоче.

Я готова і хочу створити сім'ю. Сьогодні я готова визнати: двічі побував одружена, ні разу не хотіла по-справжньому створити сім'ю і ні від одного чоловіка не хотіла народити дитину, – розповіла співачка.

Наталя Могилевська відзначає сьогодні день народження / Фото: прес-служба

Крім цього, популярна співачка хоче спробувати себе в ролі акторки.

Моя давня мрія зіграти роль в кіно чи серіалі. Настав час її виконати і отримати від цього незабутні емоції! – розповіла Наталя Могилевська

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