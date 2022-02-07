Могилевська водила Бориса Апреля до психіатра, щоб "вилікувати" його сексуальну орієнтацію

Як то кажуть "Таємне стає явним"! Зіанджа (вона ж Борис Апрель) та Наталія Могилевська продовжують ворушити минуле та згадувати свою конфліктну співпрацю

Наталя Могилевська водила Бориса Апреля до психіатра. / Фото: Instagram

Раніше Зіанджа розповіла, що свого часу режисер Алан Бадоєв, співак Макс Барських та продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зіпсували її кар'єру. Як казала артистка, вони вважали тоді ще Борю Апреля загрозою та конкурентом, тому "робили все, аби позбутися її". А продюсерка Наталія Могилевська підтримала те, щоб зруйнувати кар'єру Апреля і тому принижувала та ображала його.

Зіанджа / Фото: instagram.com/zifaamelu

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Через деякий час Наталія Могилевська вирішила прокоментувати гучні заяви екс-підопічного. Зірка зазначила, що Боря Апрель завжди був емоційною людиною і на тлі цього просто взяв і вигадав таку історію.

Боря завжди був емоційною людиною. Щось, можливо, вигадав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа з приводу того, що не склалося так, як хотілося – спочатку як в чоловіка, потім як у жінки. Це ж дві долі в одному житті", – розповіла Могилевська у програмі "Світське життя".

Артистка також додала, що не спілкувалася особисто із Зіанджою після її скандальних заяв, бо ж не бачить сенсу цього робити. Могилевська зазначила, що не відчуває відповідальності за колишнього підопічного, адже "він вже достатньо доросла людина, щоб самостійно вирішувати, що можна казати, а що ні".

Також співачка згадала, як колись возила Борю Апреля до психіатра, щоб "вилікувати його від гомосексуалізму".

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Мені здається, що він перебуває у схвильованому стані і з ним не можна буде домовитись. Але він знає – і тоді, коли я возила його до психіатра, щоб він допоміг йому вилікуватись, і тоді, коли він плакав в моїх руках, – я завжди йому казала: "Боря, я завжди буду з тобою, ти завжди можеш мені зателефонувати", – додала Могилевська.

Що ж у відповідь каже Зіанджа?

Зірка не забарилась із відповідю і вже прокоментували слова Могилевської. Так, Зіанджа зізналась, що не ображається на продюсерку та вдячна їй за все, що та зробила для неї: "добре і не дуже".

Також артистка і підвертила слова про відвідування прихіатра, коли їй було 20 років.

Це була репаративна (конверсійна) терапія, де її психіатр намагався змінити мою сексуальну орієнтацію, – пояснила Зіанджа в Instagram.

Скріншот Instagram/zifaamelu

За словами зірки, така терапія – це практики, які виходять з антинаукової пропозиції, що гомосексуали, бісексуали, трансгендери хворі та неповноцінні, а тому потребують лікування.

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В один момент психіатрові вдалось перконати Зіанджу, що та "хвора на гомосексуалізм". Тоді ж зірку переконали змінити імідж "в чоловіка-гетеросексуала" та пістригти волосся. Втім, як зараз зізнається артистка, все це було піар-постановкою і вона "пішла на повідку з внутрішнім протиріччям".

Скріншот Instagram/zifaamelu

Окрім того, Зіанджа звинуватила Могилевську у трансфобії та гомофобії, адже співачка "відмовляється називати її в жіночому роді".

Зіанджа додала, що у неї з продюсеркою було багато різного досвіду і шокуючих історій. Проте вона "не хоче продовжувати негатив і незважаючи на все, абсолютно не бажає зла Могилевській".

Раніше ми писали, яка тепер і що постити в інстаграмі Зіанджа – колишній Борис Апрель.