Мовчазне місто та хоробрі люди: Антон Птушкін показав, як живе Київ в умовах російського вторгнення

В Youtube-ролику блогер-мільйонник Антон Птушкін розповів про життя Києва, на який зараз регулярно летять російські бомби

Це відео про життя української столиці треба побачити кожному / Фото: скріншот

Антон Птушкін – відомий український мандрівник, який раніше записував важливе відео про війну в Україні, представив новий ролик англійською мовою, де розповідає про новое життя Києва за умов російського вторгнення.

Усім, хто був у гостинному, сучасному, європейському Києві, дуже дико побачити напівпорожні та мовчазні вулиці міста. Міста-героя, який відбивав атаки фашистів у Другій світовій та захищається від російських окупантів. У ролику часто звучать сирени та вибухи.

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Ніколи ще за 10 років життя у місті блогер не бачив Київ настільки безлюдним та мовчазним, із закритими ресторанами, магазинами, без пробок. Згідно зі статистикою мера Віталія Кличка, кожен другий городянин виїхав із Києва.

Антон Птушкін / скріншот відео

Зараз Київ – це фортеця, за яку бореться велика кількість людей. Антон Птушкін у відео також показав лиця української столиці, які залишилися у місті – від бійців тероборони до волонтерів.

Фагот зараз у теробороні / скріншот відео

Не пропустіть новий важливий ролик Антона Птушкіна про Київ за умов війни.

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