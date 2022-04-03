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Мовчазне місто та хоробрі люди: Антон Птушкін показав, як живе Київ в умовах російського вторгнення

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3 квітня, 13:07
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В Youtube-ролику блогер-мільйонник Антон Птушкін розповів про життя Києва, на який зараз регулярно летять російські бомби
Це відео про життя української столиці треба побачити кожному
Це відео про життя української столиці треба побачити кожному / Фото: скріншот

Антон Птушкін – відомий український мандрівник, який раніше записував важливе відео про війну в Україні, представив новий ролик англійською мовою, де розповідає про новое життя Києва за умов російського вторгнення.

Усім, хто був у гостинному, сучасному, європейському Києві, дуже дико побачити напівпорожні та мовчазні вулиці міста. Міста-героя, який відбивав атаки фашистів у Другій світовій та захищається від російських окупантів. У ролику часто звучать сирени та вибухи.

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Ніколи ще за 10 років життя у місті блогер не бачив Київ настільки безлюдним та мовчазним, із закритими ресторанами, магазинами, без пробок. Згідно зі статистикою мера Віталія Кличка, кожен другий городянин виїхав із Києва.

Антон Птушкін / скріншот відео

Зараз Київ – це фортеця, за яку бореться велика кількість людей. Антон Птушкін у відео також показав лиця української столиці, які залишилися у місті – від бійців тероборони до волонтерів.

Фагот зараз у теробороні / скріншот відео

Не пропустіть новий важливий ролик Антона Птушкіна про Київ за умов війни.

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