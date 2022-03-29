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Ганна Сєдокова, яка мовчала про війну, поїхала з Росії в США

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 11:22
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Співачка багато років живе та працює в Росії. З початку війни єдине, що Сєдокова опублікувала – картинку "Ні війні"
Анна Седокова зараз перебуває у Флориді
Анна Седокова зараз перебуває у Флориді / Фото: скриншот

Російські артисти масово виїжджають із Росії. Основною причиною все називають заплановану відпустку. Список артистів, який виїхали з країни-агресора, поповнила Ганна Сєдокова. Вона знаходиться у Флориді. Про це вона розповіла у себе в Telegram-каналі.

Артистка вважає за краще не говорити про війну в Україні. Сєдокова в InstaStories згадує, як вони з мамою ходили до церкви. Про те, що це було у Києві жодного слова.

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Скріншот: Instagram

А у себе в Telegram-каналі співачка висловлює свою думку про премію "Оскар-2022" та вчинок Вілла Сміта на церемонії.

Скріншот: Telegram

Раніше Катя Осадча зверталася до Анни Сєдокової і попросила виконавицю не забувати, що вона українка і не вдавати, що в її рідній країні зараз нічого не відбувається.

Нагадаємо, що екссолістка "ВІА Гри" Ганна Седокова народилася та виросла у місті Києві. Свою кар'єру Седокова розпочала на українському телебаченні як ведуча ранкового шоу "Підйом".

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Еліна Пелешенко
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