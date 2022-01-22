Молода дружина Віктора Павліка має намір зробити ринопластику та груди, але чоловік проти

Зміни у зовнішності – справа суто індивідуальна. Але зараз у багатьох період змін, особливо, якщо це дозволяють можливості. Так, лише останнім часом ми писали, що блогер Ганна Трінчер зробила груди, співачка Любов Успенська – п'яту точку, а тепер про зовнішні поліпшення заговорила Катерина Реп'яхова, дружина музиканта Віктора Павліка.
На своїй сторінці у Інстаграм дівчина поділилася своїм планом на рік. І в цьому списку – одразу дві операції: ринопластика та маммопластика.
І якщо раніше блондинка категорично заперечувала такі радикальні зміни у зовнішності (хоча хейтери регулярно радили їй зробити операцію на носі), то тепер Катерина сама не проти.
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Удосконалити груди молода мама наважилася після ГВ, оскільки втрачено колишню форму. Але при цьому дружина артиста якщо і ставитиме імпланти, то найменші, які лише існують.
Вона пояснила, чому спочатку має відбутися весілля, а лише потім операція.
Навряд чи компліменти переконають дівчину відмовитися від пластики, але шанувальники все ж таки продовжують намагатися.
Потрібно сказати, що Віктор Павлік проти таких кардинальних перевтілень. Очевидно, для нього кохана жінка – гарна завжди, але Катерина Реп'яхова має намір переконати чоловіка, що пластика їй потрібна.
Що з цього вийде, ми дізнаємося вже за кілька місяців.
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