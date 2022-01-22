Молода дружина Віктора Павліка має намір зробити ринопластику та груди, але чоловік проти

На своїй сторінці в Інстаграм Катерина Реп'яхова поділилася із шанувальниками своїми планами. Цього року вона має намір зробити собі ніс і вдосконалити форму грудей

Катерина Реп'яхова вирішила удосконалити зовнішність / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зміни у зовнішності – справа суто індивідуальна. Але зараз у багатьох період змін, особливо, якщо це дозволяють можливості. Так, лише останнім часом ми писали, що блогер Ганна Трінчер зробила груди, співачка Любов Успенська – п'яту точку, а тепер про зовнішні поліпшення заговорила Катерина Реп'яхова, дружина музиканта Віктора Павліка.

На своїй сторінці у Інстаграм дівчина поділилася своїм планом на рік. І в цьому списку – одразу дві операції: ринопластика та маммопластика.

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Катерина Реп'яхова зважилася на зміни/ скриншот з Інстаграм

І якщо раніше блондинка категорично заперечувала такі радикальні зміни у зовнішності (хоча хейтери регулярно радили їй зробити операцію на носі), то тепер Катерина сама не проти.

Тепер дружина Павліка не проти операцій/ скриншот з Інстаграм

Удосконалити груди молода мама наважилася після ГВ, оскільки втрачено колишню форму. Але при цьому дружина артиста якщо і ставитиме імпланти, то найменші, які лише існують.

Блондинка не планує робити великі груди / скріншот відео

Вона пояснила, чому спочатку має відбутися весілля, а лише потім операція.

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Реп'яхова планує покращити зовнішній вигляд / скріншот з Інстаграм

Навряд чи компліменти переконають дівчину відмовитися від пластики, але шанувальники все ж таки продовжують намагатися.

Дівчина вже ухвалила рішення / скріншот з Інстаграм

Потрібно сказати, що Віктор Павлік проти таких кардинальних перевтілень. Очевидно, для нього кохана жінка – гарна завжди, але Катерина Реп'яхова має намір переконати чоловіка, що пластика їй потрібна.

Чоловік проти втручань / скріншот з Інстаграм

Що з цього вийде, ми дізнаємося вже за кілька місяців.

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