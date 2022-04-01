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MONATIK виповнюється 36: дружина закликала зробити важливий подарунок знаменитому імениннику

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 16:35
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Сьогодні знаменитого українського мультиартиста вітає величезна армія шанувальників, але найдорожчі слова звучать, звичайно, від рідних артиста
Сьогодні артист приймає привітання
Сьогодні артист приймає привітання / Фото: officiel-online.com

Навіть у найнепростіший час у людей трапляються святкові дати, які не можна ігнорувати, адже зараз будь-яке святкування життя – ще одна нагода вірити у наше світле майбутнє. Першого дня квітня відзначає свій день народження українська мультиартист Дмитро Монатик.

Сьогодні на адресу одного з найпопулярніших музикантів України, який скасував усі концерти "До припинення злочинних військових дій російської влади", звучать найзворушливіші побажання від армії шанувальників, друзів і, звичайно ж, сім'ї артиста. Йому виповнюється 36 років.

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На своїй сторінці в інстаграм Ірина Монатик опублікувала дуже зворушливе привітання коханому чоловікові, яке вже оцінила величезна кількість людей. Ірина, до речі, закликала шанувальників зробити подарунок імениннику – і це чудова нагода виявити шляхетність та приєднатися до благодійної акції.

На вітання коханої вже встиг відреагувати і сам Дмитро Монатик.

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Люблю тебе до неможливості! Дякую за силу, яку даруєш. За надію та віру. Ти і наші діти моє все❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

У себе в інстаграм артист також звернувся до фанатів із проханням допомогти "Охматдиту", яке продовжує рятувати дітей, незважаючи на обстріли.

Сподіваємося, що незабаром для нас усіх будуть нові та радісні приводи для публікацій про життя зірок. Перемога над рашистами не за горами!

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Також зараз обговорюють мотивацію Регіни Тодоренка про те, щоб мовчати про війну в Україні.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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