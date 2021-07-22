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MONATIK закликав "Зажигать", а не марнувати життя в новому кліпі. Відео з Греції

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
22 липня, 11:11
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Артист випустив довгоочікуваний новий кліп на трек "Зажигать". Як локацію для зйомок співак обрав Грецію, де були відзняті приголомшливі кадри
MOMONATIK випустив новий кліп "Зажигать"
MOMONATIK випустив новий кліп "Зажигать" / Фото: пресслужба

Новий трек співака MONATIK, який зібрав 20 тисяч глядачів на феєричному концерті в Одесі , "Зажигать"/JoMo присвячений літу і насолодам. Головне гасло пісні "Запалювати, а не марнувати життя", а друга її назва розшифровується, як joy of missing out, або "радість від упущеної вигоди". Так співак каже глядачам, щоб вони не боялися упускати можливості, а отримували задоволення від того, що хочуть або не хочуть робити по-справжньому. Втім, після перегляду ролика ви й самі відчуєте це настрій.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Дмитра Монатіка. Фільмування вражаючого кліпу пройшли на грецькому острові Мілос – батьківщині давньогрецької скульптури Венери Мілоської.

За традицією, MONATIK зумів вкласти в танцювальний трек сильний посил. Соцмережі й життя онлайн останнім часом почали чинити сильний вплив на людей, тому у багатьох з'явилося нав'язливе почуття страху пропустити щось цікаве, важливе повідомлення або новину. Це і призводить до того, що кожен сидить, сховавши обличчя в екран. Це явище назвали "синдромом упущеної вигоди" (FOMO – fear of missing out).

На противагу цьому великі технологічні компанії, інфлюенсери та креативна індустрія створили інший напрямок – "радість від упущеної вигоди" (JOMO (joy of missing out). Це спосіб боротися з FOMO залежністю і залишатися в здоровому емоційному стані.

MONATIK зняв кліп в Греції
MONATIK зняв кліп в Греції / Фото: прес-служба

В тренді

Режисеркою відео виступила українка Таню Муіньо, яка нещодавно зняла музичне відео для американської співачки Cardi B. Оператор кліпу – Микита Кузьменко, а хореограф – Денис Стульников. Як наголошується в релізі, ця команда не слідує трендам, вони, безумовно, їх задають.

Кадр з кліпу MONATIK "Зажигать"
Кадр з кліпу MONATIK "Зажигать" / Фото: прес-служба

У кліпі з'являється 28 яскравих і несхожих одне на одного героїв – образ і стиль кожного з них розробляли Оля Жижко і Тимур Постовий. А ось образ самого співака MONATIK розробляв український дизайнер FROLOV.

Раніше Віра Брежнєва несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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