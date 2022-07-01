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MONATIK в обороні: співак презентував музичну історію війни (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 липня, 10:13
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Усі пісні артиста, написані з 24 лютого, увійшли до особливого альбому. До його створення підключилися сини Дмитра Монатика
Дмитро Монатик представив міні-альбом про війну в Україні
Дмитро Монатик представив міні-альбом про війну в Україні / Фото: instagram.com/monatik_official

З початком війни в Україні співак зайнявся своєю art-обороною. А тепер MONATIK, який нещодавно записав вірш, близький всім українцям, випустив свій складний мініальбом.

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Історія війни у кожного своя, але дуже схожа, важка та страшна, але з вірою у майбутнє. З вірою у нашу перемогу. Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху та гніву, спроб відшукати себе, всю сім'ю в розбитих мріях, перетворилися на майже 19 хвилин музичних роздумів, – представив своє дітище співак в Instagram.

До мініальбуму "Аrt-оборона" увійшли дев'ять музичних композицій, написаних Монатиком за час війни в Україні.

Особливе місце в альбомі зайняв трек, який співак записав разом зі своїми синами. Композиція одержала назву "Так і буде...". У ній 7-річний Платон і 5-річний Данило зачитали невеликий вірш.

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Раніше Дмитро Монатик зізнався, що є речі, які він приховує від своїх маленьких синів під час війни. Також разом з актрисою Оленою Кравець виконавець записав вірш у поетичному проєкті Павла Шилька "Буремні вірші".

Марія Коробова
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