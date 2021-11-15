Монатік торгувався з Лободою за трек 40 градусов – просив завеликий гонорар

Майже 10 років тому Світлана Лобода випустила трек "40 градусов", який став справжнім хітом. Проте мало хто знає, що цю композицію написав для зірки Дмитро Монатік

Монатік не хотів продавати трек Світлані Лободі за малу суму. / Фото: Колаж: Сьогодні

MONATIK, якого цьогоріч президент нагородив званням Заслужений артист України, розпочав кар’єру співака у 2011 році. Але спочатку він досягав музичного успіху у сфері сонграйтингу (писав пісні для артистів).

Так, він написав проникливий та чуттєвий трек з робочою назвою "Нравится" ("40 градусов"). Саме ця пісня і "звела" Лободу з артистом, адже вона дуже припала до душі співачці, яка вже тоді належала до найпопулярніших селебретіс шоу-бізу.

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Одним з неймовірних досягнень у моєму житті як автора було написання пісні "40 градусов". Коли Світлана обрала цю пісню собі в репертуар, для мене це був топ мрій, – пригадав MONATIK в програмі "Позаочі".

Монатік та Світлана Лобода співпрацювали майже 10 років тому. / Фото: Instagram

Однак, як зізнається Дмитро, пісня могла так і не з'явитися в портфоліо співачки, адже тоді сонграйтер просив за неї немалий гонорар.

Так, менеджеру Лободи автор пісні оголосив суму 500 доларів, але співачка була згодна на 400. MONATIK не став віддавати хіт, бо ж вважав, таку суму мізерною. Проте наступні дві години перебував в роздумах.

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На диво, команда артистки погодилась на умови талановитого автора.

Потім дві години сидів над телефоном і все сподівався, що таки передзвонять. І вже був готовий віддавати за 400, але передзвонили й сказали, що заберуть за 500, – каже співак.

Також Дмитро розповів, що Світлана змінила деякі слова у тексті. Адже він писав трек для подруги, а Лобода – мамі.

Однак, зараз, як стверджує сама Лобода, за кожну пісню вона готова платити від 3 до 7 тисяч доларів.

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Дивіться кліп LOBODA "40 градусов":

Відзначимо, що в Україні є багато й інших відомих авторів пісень. Зокрема, реперка Alyona Alyona, яка досі продає свої тексти відомим колегам, серед яких Монатік, Тіна Кароль, Alekseev. А от співачка Jerry Heil часто пише для Володимира Дантеса. Вона авторка його композицій "Теперь тебе 30", "Более или менее".

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