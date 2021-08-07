Moon Records відповіли мамі Кузьми, яка звинуватила лейбл в крадіжці пісень (відео)

Андрій Пасічник записав відео мамі Андрія Кузьменка, яка поскаржилася на блокування кліпів сина на YouTube через порушення авторських прав. Він заявив, що Ольга взагалі не розуміє суті конфлікту

Власник Moon Records записав відео є відповіддю мамі Кузьми / Фото: Скриншот из видео

Власник Moon Records у своїй відповіді на звинувачення пояснив, що права на пісні "Скрябіна" належать не тільки спадкоємцям співака, а й учасникам колективу, а ще авторам слів і музики.

За словами Пасічника, студія півтора роки намагається домовитися з ТОВ "Кузьма Скрябін", але ті не хочуть йти на контакт, більш того, вони використовують маму Андрія Кузьменка.

Наші опоненти шляхом недобросовісної конкуренції вдаються до різних брудних методів. Використовують і прийом "сакральної жертви" – залучають Ольгу Кузьменко – маму загиблого лідера групи, яка, цілком ймовірно, не розуміє усіх аспектів ситуації, – заявив Андрій Пасічник в Facebook.

Він додав, що Ольга Кузьменко просто зачитує текст з паперу, який, до того ж, містить недостовірну інформацію. Він наполягає на справедливому розподілі роялті між законними авторами і виконавцями.

З чого почався конфлікт

У своєму зверненні мама співака заявила, що на деякі відео на YouTube-каналі Кузьми почали з'являтися скарги про порушення авторських прав.

Ольга також звернулася до колишніх учасників групи "Скрябін" з питанням чому вони претендують на авторство пісень, якщо давно покинули колектив.

Слова Ольги Кузьменко Пасічник назвав брехнею і зазначив, що компанія виплачувала сім'ї Кузьми роялті. Власник Moon Records додав, що лейбл завжди працював чесно і попросив маму музиканти не дезінформувати громадськість.

Про зірок, яких хотіли вижити з колективу, дивіться в сюжеті:

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