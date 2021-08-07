Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Звернення мами Кузьми

МакSим не зможе співати

Українські зірки їдуть в Сочі

Де живе LOBODA

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Moon Records відповіли мамі Кузьми, яка звинуватила лейбл в крадіжці пісень (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
7 серпня, 09:45
Копіювати лінк
Андрій Пасічник записав відео мамі Андрія Кузьменка, яка поскаржилася на блокування кліпів сина на YouTube через порушення авторських прав. Він заявив, що Ольга взагалі не розуміє суті конфлікту
Власник Moon Records записав відео є відповіддю мамі Кузьми
Власник Moon Records записав відео є відповіддю мамі Кузьми / Фото: Скриншот из видео

Власник Moon Records у своїй відповіді на звинувачення пояснив, що права на пісні "Скрябіна" належать не тільки спадкоємцям співака, а й учасникам колективу, а ще авторам слів і музики.

За словами Пасічника, студія півтора роки намагається домовитися з ТОВ "Кузьма Скрябін", але ті не хочуть йти на контакт, більш того, вони використовують маму Андрія Кузьменка.

Наші опоненти шляхом недобросовісної конкуренції вдаються до різних брудних методів. Використовують і прийом "сакральної жертви" – залучають Ольгу Кузьменко – маму загиблого лідера групи, яка, цілком ймовірно, не розуміє усіх аспектів ситуації, – заявив Андрій Пасічник в Facebook.

Він додав, що Ольга Кузьменко просто зачитує текст з паперу, який, до того ж, містить недостовірну інформацію. Він наполягає на справедливому розподілі роялті між законними авторами і виконавцями.

З чого почався конфлікт

У своєму зверненні мама співака заявила, що на деякі відео на YouTube-каналі Кузьми почали з'являтися скарги про порушення авторських прав.

Ольга також звернулася до колишніх учасників групи "Скрябін" з питанням чому вони претендують на авторство пісень, якщо давно покинули колектив.

Слова Ольги Кузьменко Пасічник назвав брехнею і зазначив, що компанія виплачувала сім'ї Кузьми роялті. Власник Moon Records додав, що лейбл завжди працював чесно і попросив маму музиканти не дезінформувати громадськість.

Про зірок, яких хотіли вижити з колективу, дивіться в сюжеті:

Читайте новини по темі:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Джей Ло носить браслет, який Бен подарував їй у 2002-му. Зберігаєте подарунки від колишніх?
Всі обговорюють
Світлана Лобода готує новий трек українською мовою
Бути в курсі
Цитата дня

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

Катя Царик режисерка концерту до Дня Незалежності України
Дізнатися більше про концерт
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Олександр Пономарьов
15 серпня/20:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти