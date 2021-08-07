Moon Records відповіли мамі Кузьми, яка звинуватила лейбл в крадіжці пісень (відео)

Власник Moon Records у своїй відповіді на звинувачення пояснив, що права на пісні "Скрябіна" належать не тільки спадкоємцям співака, а й учасникам колективу, а ще авторам слів і музики.
За словами Пасічника, студія півтора роки намагається домовитися з ТОВ "Кузьма Скрябін", але ті не хочуть йти на контакт, більш того, вони використовують маму Андрія Кузьменка.
Наші опоненти шляхом недобросовісної конкуренції вдаються до різних брудних методів. Використовують і прийом "сакральної жертви" – залучають Ольгу Кузьменко – маму загиблого лідера групи, яка, цілком ймовірно, не розуміє усіх аспектів ситуації, – заявив Андрій Пасічник в Facebook.
Він додав, що Ольга Кузьменко просто зачитує текст з паперу, який, до того ж, містить недостовірну інформацію. Він наполягає на справедливому розподілі роялті між законними авторами і виконавцями.
З чого почався конфлікт
У своєму зверненні мама співака заявила, що на деякі відео на YouTube-каналі Кузьми почали з'являтися скарги про порушення авторських прав.
Ольга також звернулася до колишніх учасників групи "Скрябін" з питанням чому вони претендують на авторство пісень, якщо давно покинули колектив.
Слова Ольги Кузьменко Пасічник назвав брехнею і зазначив, що компанія виплачувала сім'ї Кузьми роялті. Власник Moon Records додав, що лейбл завжди працював чесно і попросив маму музиканти не дезінформувати громадськість.
Про зірок, яких хотіли вижити з колективу, дивіться в сюжеті:
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