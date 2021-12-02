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Моргенштерн та LOBODA: що українці слухали на Spotify у 2021 році

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 08:20
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У грудні заведено підбивати підсумки. Музична платформа вирішила не затягувати і вже представила найпопулярніші пісні, які українці додавали до своїх плейлистів
Моргенштерн став найпопулярнішим виконавцем в Україні у 2021 році за версією Spotify
Моргенштерн став найпопулярнішим виконавцем в Україні у 2021 році за версією Spotify / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/morgen_shtern

Українці цього року стали менше дивитися російського контенту на YouTube, а ось із музикою зовсім інша ситуація. Відповідно до рейтингу, опублікованому на сайті Spotify, найчастіше цього року українці слухали російських реперів.

Українські виконавці не потрапили до рейтингу найпопулярніших артистів в Україні 2021 року. Чарт очолив скандальний репер Моргенштерн.

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Скріншот: Spotify

До списку найкращих треків в Україні за версією Spotify потрапили пісні не лише російських виконавців.

Скріншот: Instagram

У рейтингу найпопулярніших артисток в Україні за версією Spotify – LOBODA.

Скріншот: Spotify

Список популярних гуртів в Україні за версією Spotify очолюють російські рокери.

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Скріншот: Spotify

До слова, якщо узагальнити, то цього року російські виконавці стали частіше давати концерти в Україні. 2021 року не раз приїжджав Баста, вперше за довгий час виступила Ірина Круг, Любов Успенська поїхала в тур і відвідала кілька українських міст.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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