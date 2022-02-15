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Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні": голова "Суспільного" – про ситуацію з Аліною Паш

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 17:10
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Ситуація на "Євробаченні" продовжує накалятися і кінця скандальної історії поки що не видно. Натомість з'явився коментар голови правління "Суспільного"
Оргкомітет скоро прийме рішення по ситуації
Оргкомітет скоро прийме рішення по ситуації / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash, Facebook Миколи Чернотицького

Микола Чернотицький, голова правління "Суспільного", на своїй сторінці у Facebook озвучив свою позицію щодо історії з Аліною Паш.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про те, що прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку до Криму .

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Повідомляємо, що нам не відомо, який документ опубліковано мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався і під таким номером нікому не надавався.

Оргкомітет незабаром збереться і вирішить, що робити далі, і є велика ймовірність того, що Аліна Паш не зможе представляти Україну на "Євробаченні" у Турині. Наразі йде розгляд, що за документ був поданий "Суспільному".

Сьогодні голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький поділився особистою думкою, сказавши, що "шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні".

Alina Pash
Alina Pash / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash

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Подяка Державній прикордонній службі за оперативний розгляд. Прес-офіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь завтра до 11.00. Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш та ухвалено відповідне рішення.

Окремо, як голова правління, я звертатимуся до правоохоронних органів щодо надання підроблених документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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