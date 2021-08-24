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"Мій коханий, мій Юра!" Катя Осадча зізналася в любові Горбунову в честь свята (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
24 серпня, 19:52
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Юрію Горбунову сьогодні – 51 рік! День народження ведущий святкує в 30-й ювілей незалежності України
Фінал шоу "Голос країни-10"
Фінал шоу "Голос країни-10" / Фото: instagram.com/kosadcha

Сьогодні, в День незалежності України, як і син Софії Ротару, ще одна українська знаменитість святкує день народження. Юрію Горбунову сьогодні виповнився 51 рік.

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Дружина шоумена, ведуча Катя Осадча зворушливо привітала Юру в своїх соціальних мережах. Катя виклала спільні фото з чоловіком, в в пості зізналася в коханні.

Мій коханий, мій Юра! Ти чоловік, якого тільки може намріяти собі жінка, ти найтурботливіший і найуважніший, люблячий і мудрий. Наш останній рік був насичений подіями і тепер ми з тобою батьки двох дітей, наш молодший квапився, щоб сьогодні вітати тебе особисто. Я люблю тебе і хочу, щоб ти був райщасливішим кожної хвилини!

Дивіться всі знімки закоханої пари нижче.

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Судячи з фото Каті і Юри в соцмережах, зірки проведуть цей день вдома у колі сім'ї. Пара вирішила не вирушати на острови, а залишитися в Україні. До речі, Осадча вже на п'ятий день після пологів вирушила на роботу, знімати нову програму свого шоу.

Нагадаємо, подружжя вдруге стали батьками 19 серпня цього року. У 2017 році у пари народився син Іван, а навесні 2021 року Осадча зізналася, що вагітна. Катя виховує 18-річного сина Іллю від першого шлюбу.

Дивіться в ролику, як Юрій Горбунов заступився за дружину:

Раніше ми розповідали, що Катя Осадча вийшла на зв'язок після пологів і вразила зовнішнім виглядом

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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