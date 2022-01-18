Чоловік Єфросініної побився з 12 темношкірими хлопцями в Амстердамі: заступився за дружину

Телеведуча і блогер Маша Єфросиніна поділилася жахливою історією, що трапилася з нею та її чоловіком Тимуром в одній із поїздок до Амстердама.

/ Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна, яка нещодавно поділилася рідкісними сімейними кадрами із дорослою донькою , поділилася своєю неприємною історією

В інтерв'ю з боксером Олександром Усіком телеведуча розповіла, що одного разу вони з чоловіком Тимуром Хромаєвом вирушили відсвяткувати Новий рік до Амстердама.

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За словами Єфросініної, прогулянка нічним містом у свято не віщувала жодної небезпеки, адже навколо була велика кількість людей.

Нам на зустріч йшла компанія людина 12, твого зростання (Усик – Ред.) хлопців, афроамериканців і один із них схопив мене за п'яту точку, – згадала Єфросиніна.

У той момент, розповіла ведуча, її чоловік у ту ж мить поліз у бійку з нахабними перехожими, щоб відстояти честь подружжя.

На щастя, серйозних наслідків Тимуру Хромаєву вдалося уникнути, оскільки йому на допомогу вчасно приспіли працівники місцевої поліції. Однак історія надовго залишилася в пам'яті у зіркової сім'ї і Маша досі згадує її з жахом.

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Це одна з найстрашніших сцен у моєму житті. Звичайно, Нового року з того часу не було, я ненавиджу Амстердам і я переживала, що вони просто вб'ють його, – поділилася Маша.

Скріншот – відео

Раніше ми писали про те, що рідна сестра Маші Єфросініної та екс-невістка Ющенка відзначила день народження у Москві .