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Чоловік Камалії дозволив співачці поділитися секретною інформацією про те, як Пакистан підтримує Україну

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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13 травня, 18:22
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Відома співачка Камалія розповіла, як сьогодні допомагає воїнам та постраждалим в Україні, та вперше озвучила, як підтримує уряд Пакистану, рідної країни її чоловіка, Україну у війні з Росією
Камалія розповіла, чи підтримує Пакистан – батьківщина її чоловіка – Україну у війні, яку розв'язала Росія
Камалія розповіла, чи підтримує Пакистан – батьківщина її чоловіка – Україну у війні, яку розв'язала Росія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зірка українського шоу-бізнесу, співачка Камалія, яка раніше розповіла про спілкування з Кіркоровим про війну, зараз перебуває у Британії, де активно гастролює та займається волонтерською діяльністю на користь своєї країни.

За цей час нам удалося зібрати чимало грошей. Ми відправили 22 тонни медикаментів та необхідних матеріалів, 2 тонни продуктів та близько 20 тисяч боксів для гарячого харчування. Крім того, ми понад мільйон євро витратили на будівництво спеціального житла для біженців із України в Німеччині. Там зможуть розміститися 770 сімей, – поділилася Камалія в ефірі "Ранку з Україною".

Але, незважаючи на величезну допомогу артистки, її нерідко запитують про позицію Пакистану, уряд якого досі дотримувався тиші.

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Захур дав мені зелене світло, і я можу говорити як є. Пакистан передав Україні 2 літаки-винищувачі та продовжують допомагати, але не розголошують інформацію про це, – відверто розповіла артистка в інтерв'ю із ведучими каналу "Україна".


Чоловік Камалії дозволив їй поділитися секретною інформацією про те, як Пакистан підтримує Україну
Чоловік Камалії дозволив їй поділитися секретною інформацією про те, як Пакистан підтримує Україну / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Нагадаємо, Камалія рознесла росіян, які прагнуть знищити Україну.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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