Чоловік Наталки Денисенко потролив російське ТБ, повідомивши про смерть Путіна

Український актор і чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик поділився жартівливим відео про смерть російського лідера Путіна та вставив легендарні кадри з балету "Лебедине озеро"

Андрій Федінчик "поховав" Путіна у новому відео / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Відомий актор Андрій Федінчик зараз служить у територіальній обороні та захищає українську столицю від російських окупантів. Але навіть у такий непростий час актор намагається не втрачати почуття гумору та піднімає настрій своїм фоловерам у соціальних мережах.

Так, на своїй сторінці у Instagram Андрій Федінчик поділився пародією на російські новини, у яких повідомляють про смерть головного рашиста Путіна.

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Десь у недалекому майбутньому..., – коротко підписав гумористичне відео актор.

Федінчик вставив у своє відео кадри зі знаменитого балету "Лебедине озеро". Як відомо, з часів СРСР демонстрація по телевізору твору Петра Чайковського стала вісником серйозних політичних змін у країні та смерті лідерів партії.

У коментарі шанувальники актора оцінили його почуття гумору та побажали, щоб слова Федінчика якнайшвидше офіційно прозвучали з телеекранів.

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"Пророче відео"

"Чекаємо з нетерпінням!"

"Дай Бог поскоріше це почути..."

"Візуалізація!"

Скріншот – instagram.com/andreyfedinchik

Раніше ми повідомляли, що Наталка Денисенко розкритикувала російського актора та бойфренда співачки Аліни Гросу Романа Полянського, який мовчить про війну в Україні.