Чоловік Наталки Денисенко потролив російське ТБ, повідомивши про смерть Путіна

Відомий актор Андрій Федінчик зараз служить у територіальній обороні та захищає українську столицю від російських окупантів. Але навіть у такий непростий час актор намагається не втрачати почуття гумору та піднімає настрій своїм фоловерам у соціальних мережах.
Так, на своїй сторінці у Instagram Андрій Федінчик поділився пародією на російські новини, у яких повідомляють про смерть головного рашиста Путіна.
Далі по темі
Десь у недалекому майбутньому..., – коротко підписав гумористичне відео актор.
Федінчик вставив у своє відео кадри зі знаменитого балету "Лебедине озеро". Як відомо, з часів СРСР демонстрація по телевізору твору Петра Чайковського стала вісником серйозних політичних змін у країні та смерті лідерів партії.
У коментарі шанувальники актора оцінили його почуття гумору та побажали, щоб слова Федінчика якнайшвидше офіційно прозвучали з телеекранів.
- "Пророче відео"
- "Чекаємо з нетерпінням!"
- "Дай Бог поскоріше це почути..."
- "Візуалізація!"
Раніше ми повідомляли, що Наталка Денисенко розкритикувала російського актора та бойфренда співачки Аліни Гросу Романа Полянського, який мовчить про війну в Україні.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"