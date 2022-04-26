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Чоловік Наталки Денисенко потролив російське ТБ, повідомивши про смерть Путіна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 15:24
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Український актор і чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик поділився жартівливим відео про смерть російського лідера Путіна та вставив легендарні кадри з балету "Лебедине озеро"
Андрій Федінчик "поховав" Путіна у новому відео
Андрій Федінчик "поховав" Путіна у новому відео / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Відомий актор Андрій Федінчик зараз служить у територіальній обороні та захищає українську столицю від російських окупантів. Але навіть у такий непростий час актор намагається не втрачати почуття гумору та піднімає настрій своїм фоловерам у соціальних мережах.

Так, на своїй сторінці у Instagram Андрій Федінчик поділився пародією на російські новини, у яких повідомляють про смерть головного рашиста Путіна.

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Десь у недалекому майбутньому..., – коротко підписав гумористичне відео актор.

Федінчик вставив у своє відео кадри зі знаменитого балету "Лебедине озеро". Як відомо, з часів СРСР демонстрація по телевізору твору Петра Чайковського стала вісником серйозних політичних змін у країні та смерті лідерів партії.

У коментарі шанувальники актора оцінили його почуття гумору та побажали, щоб слова Федінчика якнайшвидше офіційно прозвучали з телеекранів.

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  • "Пророче відео"
  • "Чекаємо з нетерпінням!"
  • "Дай Бог поскоріше це почути..."
  • "Візуалізація!"
Скріншот – instagram.com/andreyfedinchik

Раніше ми повідомляли, що Наталка Денисенко розкритикувала російського актора та бойфренда співачки Аліни Гросу Романа Полянського, який мовчить про війну в Україні.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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