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Чоловіка співачки Вікторії Петрик підозрюють у викраденні авто

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 13:28
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Днями в Одесі затримали 40-річного місцевого мешканця за підозрою в незаконному заволодінні авто преміум-класу Hyundai Santa Fe
Чоловіка відомої української співачки затримали за підозрою у викраденні автомобіля.
Чоловіка відомої української співачки затримали за підозрою у викраденні автомобіля. / Фото: viktoria_petryk

Правоохоронці спіймали чоловіка по гарячих слідах. Він їздив по місту вночі в пошуках дорого авто. А коли знайшов, кинув власну машину і втік вже на викраденій. Про це повідомляє пресслужба управління Нацполіції на Одещини.

За даними слідства, чоловік викрав автомобіль преміум-класу Hyundai Santa Fe і збирався повернути його господині за пів ціни. Щоб проникнути в салон, він використовував спеціальні пристрої, які вивели з ладу блокатор дверей. В машині, яка належить чоловіку, поліцейські вилучили спецтехніку для злому авто, травматичний пістолет та паспорт іншої держави.

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Полыцыя затримала викрадача машини. | Фото: Нацполиция
Полыцыя затримала викрадача машини. / Фото: Нацполиция
Полыцыя затримала викрадача машини. | Фото: Нацполиция
Полыцыя затримала викрадача машини. / Фото: Нацполиция
Полыцыя затримала викрадача машини. | Фото: Нацполиция
Полыцыя затримала викрадача машини. / Фото: Нацполиция
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Водночас "Думська" повідомляє, зловмисником виявився чоловік української співачки Вікторії Петрик – Володимир Андрушкевич. Віка іноді ділилася фото з коханим у соцмережах, проте завжди закривала його обличчя смайликами. Чоловіка впізнали за статурою.

Скріншот Instagram/viktoria_petryk

Зараз чоловік співачки перебуває в СІЗО. За нього можуть внести заставу в розмірі 744,3 тис. грн.

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Окрім того, чоловіка перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без нього.

Що відомо про Вікторію Петрик

Зараз співачці 24 роки. Популярність до Вікторії прийшла у 2004 році, коли вона виграла міжнародний дитячий конкурс "Зоряні мости". У 2008-му Петрик посіла друге місце на "Дитячому Євробаченні". Влітку 2014 року дівчина представляла Україну на "Новій Хвилі", де виборола "срібло". Через два роки Петрик брала участь у нацвідборі дорослого "Євробачення", але програла у півфіналі.

Відомо, що у 2016 році Вікторія Петрик вийшла заміж у віці 19 років. До шлюбу парочка зустрічалась вже два роки. Обличчя свого чоловіка співачка ніколи не показувала. У травні 2017 року Вікторія народила сина Давида.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Арнольд Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП. Повідомляється, що постраждала жінка.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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