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Чоловік співачки Руслани: Хочу, щоб за Україну віддавали голоси, а не життя

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 15:41
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Продюсер Олександр Ксенофонтов після перемоги Kalush Orchestrа на пісенному конкурсі написав зворушливі слова, які зараз потрібні кожному українцю
Олександр Ксенофонтов привітав Kalush Orchestrа та Україну з творчою перемогою
Олександр Ксенофонтов привітав Kalush Orchestrа та Україну з творчою перемогою / Фото: Колаж: Сьогодні

14 травня відбулася історично важлива подія для українського народу, який зараз веде запеклу боротьбі проти рашистського нашестя. Україна здобула перемогу на "Євробаченні-2022" у Турині!

Багато діячів української культури та глядачів вже встигли привітати хіп-хоп гурт Kalush Orchestrа з отриманням заповітної статуетки. Також порадів за колектив чоловік Руслани Лижичко, яка перемогла "Євробачення" у 2004 році.

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У Facebook артистка показала слова про перемогу України на вокальному змаганні, які написав її чоловік.

Я хочу, щоб за Україну віддавали голоси, а не життя! Я хочу, щоб народжувалися українські пісні, а не гинули українські діти. Я хочу, щоб українці збиралися на стадіонах, а не в бомбосховищах. Я вірю в перемогу. І віра перемагає! Вітаю гурт Kalush і Україну з перемогою! Слава Україні, – написав Олександр Ксенофонтов.

Справді, чоловік Руслани написав те, про що зараз думає кожен українець. Віримо, що скоро настане ще одна важлива перемога!

Окрім того, Руслана підтримала лідера гурту Kalush Orchestra Олега Псюка, який у фіналі "Євробачення-2022" закликав світову громадськість допомогти Маріуполю та захисникам "Азовсталі".

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Це не політика, це крик душі! Це музика зупиняє війну! Людяність понад усе! Я підтримую Kalush і вважаю, що вони зробили, як справжні патріоти України! Я зробила б те саме! Наша перемога тільки спільна, тільки разом, тільки, коли ми боремося за кожне життя! Ось цінності, які захищає Україна! Світ, прокидайся! Наш меседж світу на будь-якій акції, на будь-якій сцені, у будь-якій точці планети: #Save Ukrainians #Save Mariupol, — написала Руслана.

Також співачка додала, що особисто вона зараз "перебуває у стані тривоги за наших хлопців у Маріуполі". Зірка закликає негайно починати діяти, давити і тиснути на всіх, хто може наших захисників реально евакуювати.

До речі, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також відреагував на перемогу України на вокальному змаганні.

Зазначимо, що після заклику Kalush Orchestra про Маріуполь та "Азовсталь" Мережа вибухнула пошуком новин на ці теми.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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