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Ми без пригод не можемо: Олі Поляковій довелося заспокоювати заплакану дочку

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 19:31
В закладинки
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Відома артистка розповіла, чому вона із сім'єю не змогла вчасно вилетіти з відпочинку додому, і що довело її старшу дочку Машу до сліз
Оля Полякова змушена залишитись на Мальдівах ще на день
Оля Полякова змушена залишитись на Мальдівах ще на день / Фото: Инстаграм

Зараз українська співачка, яка нещодавно шокувала фанатів найсокровеннішими таємницями свого життя, відпочиває разом з чоловіком та двома дочками на Мальдівах. Сім'я Полякової вже мала повертатися додому, але трапилася неприємність і вони тепер змушені залишитися на відпочинку ще на один день.

Як розповіла Оля у соціальній мережі, гідроплан, на якому вони могли б дістатися аеропорту, а потім вилетіти в Україну, зламався.

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Ми без пригод не можемо – пропускаємо наш літак сьогодні ввечері, – поділилася співачка.

Полякова вважає, що це навіть добре, адже зайвий день на відпочинку, на її думку, не може не тішити.

Але ми отримуємо тут ще одну нічку. Думаю, що безкоштовно, – з усмішкою заявила артистка.

А ось її старшу доньку, яка пережила операцію, дуже засмутила така звістка - як виявилося, у неї був запланований перший концерт у Києві. Дівчинка – солістка підліткового рок-гурту. Маша, не приховуючи емоцій плакала в сторіз у зіркової мами, але Оля її переконувала, що вже в день виступу дочка зранку буде в столиці.

Фото: Instagram

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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