Ми без пригод не можемо: Олі Поляковій довелося заспокоювати заплакану дочку

Зараз українська співачка, яка нещодавно шокувала фанатів найсокровеннішими таємницями свого життя, відпочиває разом з чоловіком та двома дочками на Мальдівах. Сім'я Полякової вже мала повертатися додому, але трапилася неприємність і вони тепер змушені залишитися на відпочинку ще на один день.
Як розповіла Оля у соціальній мережі, гідроплан, на якому вони могли б дістатися аеропорту, а потім вилетіти в Україну, зламався.
Ми без пригод не можемо – пропускаємо наш літак сьогодні ввечері, – поділилася співачка.
Полякова вважає, що це навіть добре, адже зайвий день на відпочинку, на її думку, не може не тішити.
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Але ми отримуємо тут ще одну нічку. Думаю, що безкоштовно, – з усмішкою заявила артистка.
А ось її старшу доньку, яка пережила операцію, дуже засмутила така звістка - як виявилося, у неї був запланований перший концерт у Києві. Дівчинка – солістка підліткового рок-гурту. Маша, не приховуючи емоцій плакала в сторіз у зіркової мами, але Оля її переконувала, що вже в день виступу дочка зранку буде в столиці.
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