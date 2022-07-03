Ми не розлучилися: Анатолій Анатоліч розповів про зміни у стосунках з дружиною

Телеведучий привітав Юлу з днем народження і зробив їй приємний сюрприз у Франції. Також Толіч опублікував у Мережі відвертий пост про їхнє кохання на відстані

Сьогодні у дружини ведучого "Ранку з Україною" день народження / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich,

Сім'я Анатолія Анатоліча на початку повномашстабної війни не хотіла залишати Україну, але заради безпеки трьох дітей телезірка разом із дружиною виїхали до Франції. Звідти Анатоліч підтримував українців, допомагав волонтерам та бійцям, а також виходив в ефіри програми "Ранок з Україною". Проте невдовзі він вирішив, що варто повертится додому.

Зараз Анатоліч продовжує виходити в ефіри програми. Також він вступив у будбатальйон, який допомагає розчищати завали після воєнних дій у Київській, Сумській та Чернігівській областях. А його дружина Юла та діти залишились у Франції.

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Сьогодні, 3 липня, у коханої телеведучого день народження. Анатолій Анатоліч присвятив дружині зворушливий пост в Instagram. У дописі він розповів, які зміни стались у його сім'ї та стосунках з Юлою.

Ця війна зробила нашу родину міцнішою. Так, цей стрес по-різному впливає на людей і на стосунки. Ми не розлучилися, Юла не розпочала стосунки з моїм другом, ми не ділимо дітей, Юла не знайшла собі чоловіка-француза. Коротше, нічого цікаво в нашій родині не відбувається, – написав ведучий каналу "Україна".

Анатоліч зізнався, що захопляється своєю дружиною і радий, що їхні стосунки склались, як вони хотіли.

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І я радію, що в наших стосунках так. І все на своїх місцях. Так, територіально ні, ми не на своєму місці, але твій дім, там де твоя родина. Ми всі дуже змінилися за останні місяці, і я захоплююсь твоєю силою і витримкою. Тим, яка ти чудова мама. З днем народження, котику, – написав телезірка.

До речі, ще сьогодні день народження у доньки Толіча – Аліси. За словами телеведучого, він не бачив рідних понад півтора місяці. Це було найбільше їхнє розставання. І ось він приїхав на декілька днів у Францію, аби привітати своїх дівчат та провести з час з сім'єю.

Скриншот Instastories

Зазначимо, що два тижні Анатоліч виходить в ефір "Ранку з Україною" з Іриною Хоменко, а два тижні – вихідний. Тож йому трапилась нагода побачитись з сім'єю.

Нагадаємо, раніше телеведучий розповів, що його дочки бачили трупи диверсантів, коли родина виїжджала з Києва.