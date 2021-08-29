Ми реалізувалися в Росії, але приїхали додому: Artik & Asti зібрали аншлаг у Києві

Дует здобув популярність в РФ, де часто виступає на музичних преміях і фестивалях. Минулого вечора Artik & Asti виступили в українській столиці

Artik & Asti виступили в Києві / Фото: instagram.com/artikastiofficial

Група Artik & Asti, кліп для яких зняв Алан Бадоєв, вчора виконала свої найпопулярніші хіти для української публіки. Це був їхній перший за кілька років концерт на батьківщині. Дует прибув в Україну прямо із Сочі, де брав участь у фестивалі "Нова хвиля".

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Після шоу Анни й Артему (справжні імена Artik & Asti) поставили запитання артистами якої країни вони себе вважають – Росії чи все ж України.

Artik & Asti відповіли неоднозначно, зазначивши, що вдома у них з музикою "не склалося", а в РФ все вийшло більш вдало.

Ми реалізувалися як група, як артисти, саме в Росії, там саме вперше зазвучали наші пісні, набули популярності... Ми себе не ідентифікуємо як музиканти. Але, звичайно, ми з України, це не секрет, це написано у Вікіпедії, – сказав Артем у відео, опублікованому в Telegram-каналі "Культурна пральня".

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Раніше з Artik & Asti порівняли нову пісню Світлани Лободи. Слухачам в Мережі здалося, що її новий трек звучить як хіт "Грустный дэнс". можете послухати обидві пісні тут.

Хто такі Artik & Asti

Українська група заснована в 2010 році Артемом Умрихіним. Разом ыз ним співає Анна Дзюба. Їхній дебютний альбом #РайОдінНаДвоіх вийшов в 2013 році.

Популярність до дуету прийшла в Росії, де вони активно гастролюють і записують музику.

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Український кліпмейкер Алан Бадоєв зняв для Artik & Asti відео на пісні "Девочка танцуй" і "Она не я".

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