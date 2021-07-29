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Ми вже готували номер, але втрутилася політика: Green Grey про скандал з концертом до Дня Незалежності

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
29 липня, 18:56
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До Дня Незалежності готується грандіозний концерт – "30 легендарних гуртів з легендарними піснями". Не повідомляється, хто вийде на сцену, але вже відомо, які артисти не виступатимуть
Green Grey пояснили, чому їх прибрали з концерту до Дня Незалежності
Green Grey пояснили, чому їх прибрали з концерту до Дня Незалежності / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Кілька днів тому Мережу "підірвала" новина про те, що український гурт Green Grey виключили з концерту до Дня Незалежності. Артисти повинні були виступити з піснею "Під дощем", яка стала хітом в 90-х. Детальніше про те, що сталося та про підготовку номера гітарист Green Grey Дизель розповів в інтерв'ю для Vesti.ua.

Green Grey вже репетирували номер, коли їм повідомили про зміну концепції

Дизель повідомив, що вони розглядали сцену, сам номер, а також балет, костюми й технічне забезпечення, коли їм раптово повідомили, що вони не підходять під концепцію свята.

Тобто заява Офісу Президента, що вони досі не вирішили, якою буде концепція заходу, звучить смішно для будь-якого професіонала в цій індустрії. Тому що таке шоу готується не менше трьох місяців. І так воно і почало готуватися. Неможливо за кілька тижнів до початку супершоу на стадіоні раптом змінити концепцію, – сказав музикант.

Чи виступатимуть інші російськомовні артисти – невідомо

Дизель зізнався, що буде радий, якщо Green Grey не виступлять на концерті, але будуть присутні інші російськомовні колективи. Разом з тим артист не впевнений, що так буде.

Побачимо, чи буде в цьому концерті, наприклад, група 5`NIZZA або інші російськомовні артисти. У них є ще час для маневрів, – сказав Дизель.

Green Grey
Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Green Grey готували яскравий виступ, але "втрутилася політика"

Артисти зробили оновлене аранжування пісні та готували ефектну постановку з командою. За словами музиканта, номер мав виглядати, як якесь майбутнє, а балет був би одягнений в повністю дзеркальні костюми, які перетворювали світло на дощ, який світиться.

Я запевняю, що з номером, який нам придумала режисерка всього цього шоу Катя Царик, ми б "жахнули". Усе шоу буде класним, люди, які його роблять, – професіонали. Мені дуже шкода, що політика в цю справу втрутилася. Зрозуміло, що це День Незалежності, але я думав, що наші політики трохи далекоглядніші, – сказав Дизель.

Чому насправді, на думку Дизеля, номер Green Grey прибрали з концерту?

За словами Дизеля, відео Муріка, в якому він висловився про закон про українську мову, стало приводом виключити їх з концерту.

Я громадянин України хочу звернути увагу своїх співгромадян на те, що відбувається. Якщо ми будемо закривати на все очі, то незабаром нам почнуть видавати паспорти російськомовних людей, з якими ти маєш право щось робити, а щось – ні. І мова не про російський паспорт, а про український російськомовний, – сказав Дизель.

Дивіться відео, як в минулому році до Дня Незалежності знімали концерт, який готував телеканал Україна:

Раніше співачка Анжеліка Рудницька заявила, що її і "Територію А" не покликали виступати на концерті до Дня Незалежності.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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