Ми вже готували номер, але втрутилася політика: Green Grey про скандал з концертом до Дня Незалежності

Кілька днів тому Мережу "підірвала" новина про те, що український гурт Green Grey виключили з концерту до Дня Незалежності. Артисти повинні були виступити з піснею "Під дощем", яка стала хітом в 90-х. Детальніше про те, що сталося та про підготовку номера гітарист Green Grey Дизель розповів в інтерв'ю для Vesti.ua.
Green Grey вже репетирували номер, коли їм повідомили про зміну концепції
Дизель повідомив, що вони розглядали сцену, сам номер, а також балет, костюми й технічне забезпечення, коли їм раптово повідомили, що вони не підходять під концепцію свята.
Тобто заява Офісу Президента, що вони досі не вирішили, якою буде концепція заходу, звучить смішно для будь-якого професіонала в цій індустрії. Тому що таке шоу готується не менше трьох місяців. І так воно і почало готуватися. Неможливо за кілька тижнів до початку супершоу на стадіоні раптом змінити концепцію, – сказав музикант.
Чи виступатимуть інші російськомовні артисти – невідомо
Дизель зізнався, що буде радий, якщо Green Grey не виступлять на концерті, але будуть присутні інші російськомовні колективи. Разом з тим артист не впевнений, що так буде.
Побачимо, чи буде в цьому концерті, наприклад, група 5`NIZZA або інші російськомовні артисти. У них є ще час для маневрів, – сказав Дизель.
Green Grey готували яскравий виступ, але "втрутилася політика"
Артисти зробили оновлене аранжування пісні та готували ефектну постановку з командою. За словами музиканта, номер мав виглядати, як якесь майбутнє, а балет був би одягнений в повністю дзеркальні костюми, які перетворювали світло на дощ, який світиться.
Я запевняю, що з номером, який нам придумала режисерка всього цього шоу Катя Царик, ми б "жахнули". Усе шоу буде класним, люди, які його роблять, – професіонали. Мені дуже шкода, що політика в цю справу втрутилася. Зрозуміло, що це День Незалежності, але я думав, що наші політики трохи далекоглядніші, – сказав Дизель.
Чому насправді, на думку Дизеля, номер Green Grey прибрали з концерту?
За словами Дизеля, відео Муріка, в якому він висловився про закон про українську мову, стало приводом виключити їх з концерту.
Я громадянин України хочу звернути увагу своїх співгромадян на те, що відбувається. Якщо ми будемо закривати на все очі, то незабаром нам почнуть видавати паспорти російськомовних людей, з якими ти маєш право щось робити, а щось – ні. І мова не про російський паспорт, а про український російськомовний, – сказав Дизель.
Дивіться відео, як в минулому році до Дня Незалежності знімали концерт, який готував телеканал Україна:
Раніше співачка Анжеліка Рудницька заявила, що її і "Територію А" не покликали виступати на концерті до Дня Незалежності.