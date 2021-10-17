Володимир і Христина Остапчук мріють про дочку і вже придумали їй ім'я: Ми готуємося!

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина відсвяткували рік подружнього життя. У новому інтерв'ю вони розповіли про бажання народити дочку. Пара вже придумала їй ім'я

Володимир і Христина Остапчук розказали про поповнення в родині / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нещодавно пара поділилася новиною про придбання нового сімейного гніздечка – заміського будинку, куди планують переїхати наступного літа. Як виявилося, в новому житлі, крім двох кімнат для дітей Володимира від першого шлюбу, обов'язково буде облаштовуватися ще окрема дитяча, адже подружжя почало планувати народження дитини.

Для Емілії і Евана окремі, тому що вони вже не можуть спати в одній, і одна для нашого майбутньої дитини. Звичайно, ми готуємося, всьому свій час, – ділиться Христина.

Фото: скріншот з програми "Зірковий шлях"

Володимир, в свою чергу, підтримує бажання дружини і зізнається, що більше хоче дочку:

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У мене вже й хлопчик, і дівчинка. Ну, дівчинка. Мені здається, що хлопчика важче виховати. А дівчинка така принцеса – ти тато у мене, ти король, нігті фарбує тобі. В принципі, немає різниці, але більше хочу дівчинку, – розповів Володимир Остапчук в програмі "Зірковий шлях".

Коли саме планує народження дитини молода родина не розповіла, але навіть з ім'ям вже визначилася. На вибір того, як назвати майбутнього нового члена сім'ї, вплинула професія Христини:

Ми її називаємо Валентина. Сміємося, тому що у Христини такий характер, вона юристка, нотаріус, штампи ставить. Я кажу: "Слухай, як би її не назвали, вона буде як паспортистка, а всіх паспортисток звуть Валентина", – поділився планами телеведучий.

Дивіться весь сюжет про сім'ю Остапчуків:

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