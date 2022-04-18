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Ми весь час у блуканнях: Оля Полякова про те, як війна розділила її сім'ю

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 21:07
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Українська співачка зізналась, що її чоловік зараз не поруч
Чоловік Олі Полякової пішов в тероборону
Чоловік Олі Полякової пішов в тероборону / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Олю Полякову, яка заспівала зворушливу Колискову для України, війна застала в Києві. Зірка, як і більшість українців, не збирала "тривожну валізку". Тож речі співачці довелося пакувати в паніці й на нервах.

В інтерв’ю з телеведучою Нашатою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24" Полякова розповіла, що зараз її доньки – Маша та Аліса у безпечному місці за межами України. А от чоловік Вадим наразі перебуває у Києві.

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Я вивезла дітей за кордон. Десь, приблизно, два-два з половиною тижні тому я виїхала. До цього я була на заході Україні, до цього я була в Києві, до цього я була під Києвом. Ми у таких блуканнях знаходилися весь цей час. І в мене залишився чоловік у Києві, пішов у тероборону. І я, звісно, кожен день у неймовірному жаху й переживаннях за те як він там і коли ми побачимося і щоб він був з нами, – поділилась артистка в інтерв’ю.

Водночас Оля не стала розсекречувати своє місцеперебування. Ймовірно, співачка не сидить на одному місці. Так, днями Полякова була у Греції – вона заспівала гімн України перед футбольним матчем.

Зазначимо, що Оля Полякова бореться на інформаційному фронті і висвітлює світу правду про війну в Україні. За це її навіть заблокували в Instagram.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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Злата Огнєвіч Співачка
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