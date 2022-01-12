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На 10-річчя весілля Лілія Ребрик та Андрій Дикий подарували одне одному будинок

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 22:05
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У грудні 2021 року зіркова ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий відсвяткували рожеве весілля
Лілія Ребрик та Андрій Дикий купили на річницю будинок
Лілія Ребрик та Андрій Дикий купили на річницю будинок / Фото: пресслужба

Лілія Ребрик та Андрій Дикий заінтригували шанувальників другим весіллям у Барселоні . А зараз поділилися, що у їхній сім'ї є особливі традиції для цього свята.

Так, наприклад, на кожну річницю вони дарують друг одному гарне взуття. А цього року вони домовилися зробити презенти у рожевих кольорах.

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Насправді ми завжди крім взуття даруємо щось, що відповідає назві весілля. На чавунну, наприклад, сковорідку та різне кухонне приладдя. На бляшану у нас був family look – футболки з написом "Жерсть", – з посмішкою розповіла Лілія Ребрик в інтерв'ю журналу "Телетиждень". – А цього разу ми ще подарували одне одному будинок мрії!

За словами телеведучої та актриси, кілька років тому вони з чоловіком збудували дачу за містом, де сім'я насолоджується відпочинком та чистим лісовим повітрям. І за час карантину вони так полюбили заміське життя, що вирішили придбати будинок під Києвом.

Люди ніколи не повинні зупинятися, навіть коли їм здається, що вони все є, треба постійно підвищувати свою планку. Це змушує бути у тонусі. Щоправда, сподіваюся, що ми заїдемо у свій будинок не за п'ять років, а раніше. (Сміється.) Хоча роботи дуже багато: є тільки коробка, в якій треба все довести до ладу", – зауважила ведуча програми "Ранок з Україною".

Про те, як Лілія та Андрій відзначили 10-річчя весілля, чим цікавляться їхні доньки, про участь Лілії у гіпершоу "МАСКА" та сюрпризах, які готує своїм глядачам команда програми "Ранок з Україною", читайте у свіжому номері журналу "Телетиждень" з Лілією Ребрик та Андрієм Диким на обкладинці.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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