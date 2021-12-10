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На великому концерті Музична платформа назвали найкращі пісні 2021 року

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 17:56
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У новорічну ніч телеканал "Україна" покаже концерт-нагородження головних хітів 2021-го року "Музична платформа", в якому запалять найпопулярніші артисти
"Музична платформа" роздала нагороди найкращим зіркам
"Музична платформа" роздала нагороди найкращим зіркам / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Глядачі каналу "Україна" зустрінуть 2022 рік у компанії зірок. Улюблені виконавці зібралися на одній сцені, щоб виконати найкращі хіти та зарядити мільйони людей позитивною енергією на цілий рік.

Ми зробили закрите голосування і самі артисти до кінця не знали, отримають вони нагороду чи ні. Нам важливо, щоб для кожної зірки подібні речі були стимулом, щоб підкорити серця глядача та отримати нагороду, – поділився музичний продюсер та ведущий концерту Геннадій Вітер.

Продюсер каналу "Україна" Геннадій Вітер розповів, як обирали найкращі пісні року
Продюсер каналу "Україна" Геннадій Вітер розповів, як обирали найкращі пісні року / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Несподівані дуети, нові постановки, прем'єри та гарний настрій – це те, що чекає на глядачів у новорічну ніч.

Я радію, що нам вдалося здивувати та порадувати людей у залі, впевнена, що телеглядачі у новорічну ніч також відчують шалену енергетику наших зірок. Тільки найпопулярніші артисти та хітові пісні, – коментує ведуча проекту Марія Орлова.

А ще "Музична платформа" здивує складом ведучих. Цього разу до Геннадія Вітера та Марії Орлової приєднається улюблениця мільйонів, яскрава та вибухова Даша Астаф'єва.

Як на мене, головною особливістю цього вечора буде виступ Михайла Поплавського. І, звичайно ж, глядачі побачать безліч крутих артистів! Буде яскраво та незабутньо – зі мною так точно, – поділилася співачка Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва приєднається до ведучих на сцені
Даша Астаф'єва приєднається до ведучих на сцені / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Найкращими піснями 2021 року на думку глядачів каналу "Україна" стали: VERKA SERDUCHKA – "Make It Rain Champagne", Оля Полякова – "Доросла дівчинка", MONATIK – "Запалювати/JoMo", LOBODA – moLOko та інші.

Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" у ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

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