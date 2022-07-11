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На DZIDZIO накинулись в Мережі. Все через Ірину Федишин (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 липня, 15:59
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Через нашумілі скандали навколо авторки пісні "Малесенькі долоньки" "постраждав" і Михайло Хома. Користувачі буквально атакували його сторінку в Instagram. Що зробив DZIDZIO та до чого тут Федишин – дізнайтесь далі
DZIDZIO спричинив скандал у Мережі через фото з Федишин
DZIDZIO спричинив скандал у Мережі через фото з Федишин / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/irynafedyshyn

Українці досі не забули, як декілька місяців тому Ірина Федишин вляпалась одразу в два гучних скандали. Спершу на артистку визвірились через оцінки Польщі на "Євробаченні-2022" (точніше їхня відсутність). Згодом спільноту обурила її гомофобна позиція. Про це вирішили нагади ще раз на сторінці DZIDZIO в Instagram! Фоловери буквально атакували акаунт артиста через Федишин.

Днями Михайло Хома (DZIDZIO) анонсував в Instagram низку благодійних концертів в Іспанії та Чехії. Текст він супроводив спільним селфі з Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин. Це тріо разом виступає на заходах в Європі.

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Михайло Хома, Ірина Федишин та Олександр Пономарьов поїхали на благодійні концерти
Михайло Хома, Ірина Федишин та Олександр Пономарьов поїхали на благодійні концерти / Фото: instagram.com/dzidzio

Проте допис DZIDZIO викликав у користувачів негативні емоції. Все через появу Іри Федишин. Хоч і артистка волонтерить та придбала авто для захисників, але фоловери не можуть забути ці дві історії.

  • Федишинка тупо зрадниця.
  • Залиште Федишин в Польщі.
  • Не нервуйте народ! Нащо вам ця Федишинка?
  • Хлопці будете на Чехію їхати, залиште Ірину в Польщі на гастролі.
  • Федишин висадіть десь в полі.
  • Після оцінок полякам люди розчарувались в Федишин.
  • Ооо, це з боку та шо своїми малесенькими долоньками поставила нуль Польщі?
На сторінці Дзідзьо напали на Федишин. Фото: скриншот Instagram

У що вляпалась Ірина Федишин?

Після перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні" в Україні спалахнув скандал. Членів професійного журі від України, у складі якого була Федишин, звинуватили у тому, що вони поставили Польщі 0 балів.

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Словом, представник Польщі отримав досить високу оцінку від України – 12 із 24 можливих. Щоправда, всі ці бали дали звичайні українці, які надіслали сотні тисяч платних SMS.

Згодом Ірина Федишин пояснювала, мов система підрахунку балів на "Євробаченні" дала збій.

Також співачка спробувала виправдатися в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. Але щось пішло не так. Її ще більше захейтили. Справа в тому, що коли почалась розмова за людей з нетрадиційною орієнтацією, Федишин заявила, що для неї "ЛГБТ – це великий гріх". Співачку різко звинуватили у гомофобії.

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Нагадаємо, днями телеведуча Леся Нікітюк визвірилась на компанію Dolce & Gabbana через співпрацю з Філіпом Кіркоровим.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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