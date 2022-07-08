На фронті загинув учасник реаліті-шоу "Екси". В Героя України залишились дочка і дружина

Вже п’ятий місяць армія РФ веде повномасштабну війну проти України. Окупанти обстрілюють цивільни об’єкти, вбиваючи зокрема й сотні дітей. Після ракетного удару по ТЦ в Кременчуці Instagram масово видаляв правдиві публікації українських знаменитостей.
Сумна новина прийшла із Донецької області. На передовій загинув учасник другого сезону реаліті-шоу "Екси", Олександр Стрикаль. Про це на своїй офіційній сторінці повідомила Миронівська міська рада.
Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років... У цей скорботний момент висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким загиблого. Це непоправна втрата для його дружини, маленької донечки, батьків... Уся громада сумує разом з вами. Низько вклоняємось подвигу Олександра. Вічна пам'ять та слава Герою!, – говориться в заяві.
Сторіз в Instagram опублікувала і дружина Олександра, Світлана. Дівчина написала, що вона не відчуває сил та ледь жива.
Молода пара Світлана та Олександр були учасниками другого сезону реаліті про стосунки "Екси". Після проєкту їхні стосунки перезавантажились. Вони виховували півторарічну донечку Єву, насолоджувалися життям і мріяли про майбутнє, йдеться в повідомленні "Нового каналу", на якому транслювалося реаліті.
Раніше ми писали, що фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про смерть саунд-продюсера Дмитра Хомулка.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"