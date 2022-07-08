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На фронті загинув учасник реаліті-шоу "Екси". В Героя України залишились дочка і дружина

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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8 липня, 18:30
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28-річний Олександр Стрикаль віддав життя при виконанні бойового завдання на Донеччині. Трагічною новиною у соцмережі поділилася його кохана
Олександр та Світлана виховували маленьку доньку
Олександр та Світлана виховували маленьку доньку / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже п’ятий місяць армія РФ веде повномасштабну війну проти України. Окупанти обстрілюють цивільни об’єкти, вбиваючи зокрема й сотні дітей. Після ракетного удару по ТЦ в Кременчуці Instagram масово видаляв правдиві публікації українських знаменитостей.

Сумна новина прийшла із Донецької області. На передовій загинув учасник другого сезону реаліті-шоу "Екси", Олександр Стрикаль. Про це на своїй офіційній сторінці повідомила Миронівська міська рада.

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Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років... У цей скорботний момент висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким загиблого. Це непоправна втрата для його дружини, маленької донечки, батьків... Уся громада сумує разом з вами. Низько вклоняємось подвигу Олександра. Вічна пам'ять та слава Герою!, – говориться в заяві.

Сторіз в Instagram опублікувала і дружина Олександра, Світлана. Дівчина написала, що вона не відчуває сил та ледь жива.

Сторіз Світлани в Instagram

Молода пара Світлана та Олександр були учасниками другого сезону реаліті про стосунки "Екси". Після проєкту їхні стосунки перезавантажились. Вони виховували півторарічну донечку Єву, насолоджувалися життям і мріяли про майбутнє, йдеться в повідомленні "Нового каналу", на якому транслювалося реаліті.

Олександр і Світлана у реаліті-шоу "Екси". Скрін: YouTube/novychannel

Раніше ми писали, що фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про смерть саунд-продюсера Дмитра Хомулка.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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