На фронті загинув учасник реаліті-шоу "Екси". В Героя України залишились дочка і дружина

28-річний Олександр Стрикаль віддав життя при виконанні бойового завдання на Донеччині. Трагічною новиною у соцмережі поділилася його кохана

Олександр та Світлана виховували маленьку доньку / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже п’ятий місяць армія РФ веде повномасштабну війну проти України. Окупанти обстрілюють цивільни об’єкти, вбиваючи зокрема й сотні дітей. Після ракетного удару по ТЦ в Кременчуці Instagram масово видаляв правдиві публікації українських знаменитостей.

Сумна новина прийшла із Донецької області. На передовій загинув учасник другого сезону реаліті-шоу "Екси", Олександр Стрикаль. Про це на своїй офіційній сторінці повідомила Миронівська міська рада.

Реклама

Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років... У цей скорботний момент висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким загиблого. Це непоправна втрата для його дружини, маленької донечки, батьків... Уся громада сумує разом з вами. Низько вклоняємось подвигу Олександра. Вічна пам'ять та слава Герою!, – говориться в заяві.

Сторіз в Instagram опублікувала і дружина Олександра, Світлана. Дівчина написала, що вона не відчуває сил та ледь жива.

Сторіз Світлани в Instagram

Молода пара Світлана та Олександр були учасниками другого сезону реаліті про стосунки "Екси". Після проєкту їхні стосунки перезавантажились. Вони виховували півторарічну донечку Єву, насолоджувалися життям і мріяли про майбутнє, йдеться в повідомленні "Нового каналу", на якому транслювалося реаліті.

Олександр і Світлана у реаліті-шоу "Екси". Скрін: YouTube/novychannel

Раніше ми писали, що фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про смерть саунд-продюсера Дмитра Хомулка.