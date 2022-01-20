На кого більше схожий син Потапа? (голосування)

Інтернет-простір завойовує харизматичний син Олексія Потапенка та Ірини Горової. Ми впевнені, невдовзі Україна почує про гучні досягнення цього цілеспрямованого хлопця.

Пропонуємо вам проголосувати, на кого більше схожий спільний син Ірини Горової и Олексія Потапенка / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Діти зірок упевнено завойовують інформаційний простір. Багато хто з них не боїться аудиторії, а роблить помітні успіхи у публічній сфері. Один з них Андрій Потапенко, син репера та продюсера Потапа та бізнес-леді Ірини Горової. Наприкінці матеріалу ми пропонуємо вам проголосувати за те, на кого хлопець більше схожий: на маму чи на тата.

Андрію Потапенку зараз 13 років. Він активно веде свою сторінку в Instagram, нерідко дає інтерв'ю на ТБ, веде шкільні заходи і не тільки, легко почувається на сцені і без проблем знаходить спільну мову з людьми.

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Андрій Потапенко робить впевнені кроки на сцені / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Гени знаменитих батьків, безперечний талант хлопця, харизма та його працездатність – все це, ми впевнені, принесе йому великий успіх у житті.

Андрій Потапенко з мамою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

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До речі, він не раз зізнавався, що хоче всього досягати сам, а не через своє знамените прізвище.

13-річний Андрій зізнавався, що вважає маму своїм близьким другом / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Тому хлопець багато навчається, займається спортом та всіляко розвиває свої таланти.

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Андрій часто бачиться з батьком, у них багато спільних інтересів / Фото: instagram.com/realpotap

А поки що він лише на шляху становлення, ми, враховуючи інтерес читачів, пропонуємо вам розглянути його фото та поділитися думкою: на кого зовні більше схожий Андрій Потапенко.

Андрій з батьком, репером Олексієм Потапенком / Фото: instagram.com/potapchiq

Голосуйте!

Нагадаємо, раніше героїнею тематичного матеріалу була Шайло Джолі-Пітт.