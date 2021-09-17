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На концерт ОЕ пустять тільки вакцинованих або з ПЛР-тестом: в Мережі піднялася хвиля хейту

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 11:17
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Група виступить на 360-річчі Львівського національного університету імені Івана Франка. На безкоштовний концерт зможуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, у кого негативний ПЛР-тест
На концерт ОЕ у Львові пустять тільки вакцинованих
На концерт ОЕ у Львові пустять тільки вакцинованих / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Про це повідомляється в Facebook-профілі Океану Ельзи. Також всі бажаючі зможуть отримати дозу вакцини безпосередньо перед шоу, в спеціальних точках вакцинації, розташованих біля місця проведення концерту.

Зважаючи на ріст захворюваності та враховуючи розпорядження міського голови, ми всі разом маємо дотримуватися виконання карантинних вимог. Прохід на концерт буде дозволено як вакцинованим раніше, так і тим, хто пройде вакцинацію просто на місці перед концертом в мобільних пунктах вакцинації, – йдеться в пості.

Шанувальникам Вакарчука і його групи не сподобалися такі умови. У соцмережі розгорілися суперечки про те, чи вакциновані самі члени ОЕ і чи правильно взагалі чинить група.

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  • "Маріонетки! Фу! Я хоч і не люблю його творчість, але поважав, як українського музиканта... так тепер і поважати перестану!
  • "Антівакси повинні страждати. Люто плюсую"
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Скріншот: facebook.com/okeanelzyofficial

  • "Правильно"
  • "Ідіоти"
  • "Ідіотизм якийсь. Не розповсюдження хвороби боїмося, а за нерозповсюдження вакцини переживаємо"

Скріншот: facebook.com/okeanelzyofficial
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  • "Щось перехотілося на концерт, нажаль..."
  • "Прекрасна мотивація вакцинуватися"

Скріншот: facebook.com/okeanelzyofficial

  • "А що дасть вакцинація перед концертом"
  • "Насправді це огидно. Ви ще їжу невакцинованим перестаньте продавати"

Скріншот: facebook.com/okeanelzyofficial

Як зірки ставляться до вакцинації – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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