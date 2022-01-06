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На Різдво Анастасія Приходько позловтішалася неприємностям Порошенка

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 січня, 23:08
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Все через давню історію з судом, коли Порошенко не виплатив Приходько гроші
Порошенко винен Приходько 260 тисяч гривень/Колаж: "Сьогодні"
Порошенко винен Приходько 260 тисяч гривень/Колаж: "Сьогодні"

Українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько написала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому згадала борг Петра Порошенка перед нею. Раніше п'ятий президент не виплатив їй 260 тисяч гривень.

Про це Приходько написала у своєму Instagram.

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Деталі

Раніше Петро Порошенко використав Анастасію Приходько в своєму відео в якості агітатора та не повідомив їй про це. Вона заявила на політика до суду, який виграла. Порошенку присудили виплатити співачці 260 тисяч гривень, однак грошей вона так і не отримала. Тепер Анастасія Приходько зловтішається усім негараздам Петра Порошенка.

Що написала Приходько в соцмережі?

"Сьогодні в Різдво я дізналася, що у Петра Порошенка арештували майно! А знаєте чому? Закон бумерангу ніхто не скасовував. Нагадає, Петро Порошенко використав мене у своїй кампанії, де я подала до суду та виграла 260 тисяч гривень за незаконне використання мого імені в президентській кампанії. Ну що? Як ви там, Петро Олексійович?", — написала Приходько.

Вона нагадала, що гроші так і не отримала.

"А все тому, що мені ніхто не віддав 260 тисяч гривень. А всесвіт не любить таке. Він забрав у два рази більше", — зазначила співачка.

Хоч і Приходько позловтішалася негараздам Порошенка й зазначила, що "Всесвіт забрав у два рази більше", вона навіть не підозрює, які насправді активи в п'ятого президента України.

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