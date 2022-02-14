Почалося цькування? Alina Pash повідомила про злом її облікового запису

Звертаючись до своїх підписників, Аліна Паш закликала не вестися на провокації. Тим часом Сергій Стерненко заявив, що виконавиця підробила довідку про в'їзд до Криму з території України, що явно порушує правила Національного відбору та може загрожувати Паш дискваліфікацією.
В Instastories Alina Pash написала, що її Facebook-акаунт зламано. У цьому можна переконатися, перейшовши за посиланням.
Далі по темі
Співачка стверджує, що комусь вигідно створювати подібні провокації проти неї, що хтось не хоче, аби пісня "Тіні забутих предків" поїхала на "Євробачення-2022".
Друзі, подумайте, кому вигідно створювати такі провокації та сварити нас всередині країни, у момент, коли всім українцям варто єднатися разом, – написала Alina Pash у сторіс.
Вчора Alina Pash показала документи про легальний перетин кордону з Кримом. Наразі папери перевіряють на достовірність.
Згідно з прогнозами букмекерів, Україна посідає друге місце у рейтингу фаворитів "Євробачення-2022", поступаючись Італії.
Коли відбудеться "Євробачення-2022"
В цьому році пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Туріні (Італія). У конкурсі візьме участь 41 країна. Перший півфінал заплановано на 10 травня, другий – на 12. Фінал "Євробачення-2022" проведуть 16 травня.
Варто зазначити, що Італія прийматиме конкурс утретє.