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Почалося цькування? Alina Pash повідомила про злом її облікового запису

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 13:38
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Переможниця Національного відбору на "Євробачення-2022" упевнена, що провокації на її адресу створюються навмисне
Аліна Паш повідомила про злом її Facebook-акаунту
Аліна Паш повідомила про злом її Facebook-акаунту / Фото: instagram.com/alinapash/

Звертаючись до своїх підписників, Аліна Паш закликала не вестися на провокації. Тим часом Сергій Стерненко заявив, що виконавиця підробила довідку про в'їзд до Криму з території України, що явно порушує правила Національного відбору та може загрожувати Паш дискваліфікацією.

В Instastories Alina Pash написала, що її Facebook-акаунт зламано. У цьому можна переконатися, перейшовши за посиланням.

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Аккаунт Alina Pash заблоковано / facebook.com/alina.pash

Співачка стверджує, що комусь вигідно створювати подібні провокації проти неї, що хтось не хоче, аби пісня "Тіні забутих предків" поїхала на "Євробачення-2022".

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Друзі, подумайте, кому вигідно створювати такі провокації та сварити нас всередині країни, у момент, коли всім українцям варто єднатися разом, – написала Alina Pash у сторіс.

Alina Pash звернулася до фоловерів / Скріншот: instagram.com/stories/alinapash

Скріншот: instagram.com/stories/alinapash

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Вчора Alina Pash показала документи про легальний перетин кордону з Кримом. Наразі папери перевіряють на достовірність.

Згідно з прогнозами букмекерів, Україна посідає друге місце у рейтингу фаворитів "Євробачення-2022", поступаючись Італії.

Коли відбудеться "Євробачення-2022"

В цьому році пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Туріні (Італія). У конкурсі візьме участь 41 країна. Перший півфінал заплановано на 10 травня, другий – на 12. Фінал "Євробачення-2022" проведуть 16 травня.

Варто зазначити, що Італія прийматиме конкурс утретє.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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