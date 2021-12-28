Нацвідбір на Євробачення-2022: чому немає півфіналів та хто вже подав заявки

В Україні триває нацвідбір на 66-й міжнародний пісенний конкурс. Скільки вже артистів подали заявок на участь у ньому та чому по ТБ транслюватимуть лише фінал – читайте далі

В Україні триває нацвідбір на "Євробачення-2022". / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Як відомо, кастинг на "Євробачення-2022" складається з двох етапів – всеукраїнського попереднього відбору та фіналу. З 14 грудня 2021 року до 24 січня 2022 року триває перший етап, а фінал пройде вже у лютому. Переможця нацвідбору визначать під час прямого ефіру голосуванням журі та глядачів.

Натомість півфіналів, як це було раніше, по телебаченню не транслюватимуть. Тож "Сьогодні" дізнались у "Суспільного", чому вирішили зробити лише один ефір із фіналом.

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Суспільне як офіційний організатор Євробачення від України може на свій розсуд проводити Нацвідбір: від оголошення представника одноосібно, на власний розсуд, до тривалих відборів з будь-якою кількістю рівнів, – повідомили нам у пресслужбі телерадіомовника.

Як пояснили у пресслужбі, цього року "Суспільне" вперше проводить нацвідбір самостійно, без залучення ресурсів партнерів.

Для нас важливим було залишити прозорий відбір, де б могли взяти участь усі охочі представити Україну в Турині. Водночас ми обмежені тим ресурсом, яке залишає нам бюджетне фінансування, – зазначили у відомстві.

Тож, як додали у "Суспільному", організатори зараз збирають заявки, запрошують всіх подаватися, а у лютому в прямому ефірі, коли проходитиме фінал нацвідбору, всі українці зможуть обрати найкращого представника.

Водночас у "Суспільному" повідомили, що станом на 22 грудня учасники подали 45 заявок.

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Серед предентентів на конкурс будуть різні артисти. Зокрема, учасники "Дитячих Євробачень" минулих років та шоу "Голос". А от щодо журі, то "Суспільне" поки не оголошує їхній склад.

Нагадаємо, "Євробачення-2022" пройде у Турині. Півфінали триватимуть 10 та 12 травня, а великий фінал відбудеться на арені PalaOlimpico 14 травня.

Переможцем "Євробачення-2021" став італійський рок-гурт Måneskin, який виконав пісню Zitti E Buoni. Водночас український гурт Go_A увійшов до топ-5 на конкурсі.