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Наді Дорофєєвій видалили доброякісну пухлину 4 роки тому: співачка показала шрам (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 жовтня, 12:33
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Популярна співачка розповіла про проблеми зі здоров'ям, який виникли кілька років тому
Надя Дорофєєва зізналася, що їй видалили доброякісну пухлину
Надя Дорофєєва зізналася, що їй видалили доброякісну пухлину / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У Міжнародний день без бюстгальтера Надя Дорофєєва вирішила поділитися історією свого захворювання. У співачки виявили фіброаденому – доброякісна пухлина в молочній залозі. Артистці видалили пухлину, але залишився шрам.

Дорофєєва зізналася, що деякий час соромилася шраму і замазувала його тональним кремом.

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Ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами ... і тільки недавно прийняла і полюбила, – розповіла співачка в Instagram.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва нагадала, що важливо проходити регулярний огляд у фахівців.

У коментарях багато підтримали співачку і подякували за зізнання.

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  • "Як круто, що змогли це прийняти і розповісти про це"
  • "Надя, будь здорова. І цей шрам – не погано. Це твоя родзинка, яка нагадує про важливі в житті моменти, щодо здоров'я!"
  • "Нехай цей шрам буде тільки особливістю, але не приводом його приховувати, Надя, ти ікона для багатьох твоїх фанатів, люби себе".

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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