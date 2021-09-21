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Сподівалися на диво, – Олімпійська чемпіонка Серебрянська про те, як втратила маму через рак

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 14:50
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Катерина Серебрянська рідко дає інтерв'ю і ділиться особистим. Та для програми "Зірковий шлях гімнастка зробила виняток
Катерина Серебрянська розповіла про онкологію мами і смерть коханого
Катерина Серебрянська розповіла про онкологію мами і смерть коханого / Фото: YouTube

Катерина Серебрянська стала олімпійською призеркою 25 років тому на Олімпіаді-1996 року в Атланті. Підготовка до Олімпійських ігор і боротьба за першість підкосили здоров'я її матері, яка також була тренеркою спортсменки.

У мами Серебрянської виявили рак грудей. Спочатку жінку взялися лікувати в екстрасенсів. Але кожен день їй ставало все гірше.

Саме до традиційної медицини ми звернулися досить пізно. Вона пройшла першу хіміотерапію і організм уже не впорався, – розповідає Серебрянська в програмі "Зірковий шлях". – Вона вже лежала в такій спеціальній кімнаті, в якій помирають люди, щоб звукоізоляція була сильна. Тому що біль просто божевільний.

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Одного разу Катерині зателефонувала медсестра і сказала, що мама в поганому стані. Дівчина помчала в лікарню, щоб встигнути обійняти маму в останній момент, але запізнилася.

Катерина Серебрянська з мамою / Фото: YouTube

За отримане на Олімпіаді золото Катерині подарували квартиру, машину і 50 тисяч доларів, які вона розділила з мамою. Але майже ніхто не знає, що свою частку з призового фонду за перемогу на Олімпіаді Катерина витратила на те, щоб дістати коханого з в'язниці.

Він знаходився в СІЗО і всі ці адвокати, юристи і всі процедури... Через деякий час він загинув, помер насильницькою смертю, – поділилася Серебрянська.

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Чоловіка застрелили в будинку, де вони жили з Катериною. Але на той момент спортсменка переїхала до Києва, а трагедія сталася в Криму.

Він був частиною якоїсь... Зараз би це назвали компанією, але на той період часу це називалося банда... Вони орендували вокзал в Сімферополі і здавали в оренду місця для таксистів, – зізналася чемпіонка олімпійський ігор.

Дивіться інтерв'ю з Катериною Серебрянською:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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