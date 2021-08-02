Нові подробиці про стан побитого танцюриста з балету Дорофеєвої: Тримаємо кулаки

Вчора ввечері в Києві побили танцюриста з балету Наді Дорофєєвої. Незабаром з'ясувалося, що нападник служить в Управлінні держохорони

Надя Дорофєєва прокоментувала стан побитого танцюриста / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Однак в результаті побиття танцюрист Наді Дорофєєвої отримав крововилив у мозок. Він досі перебуває в медикаментозній комі після трепанації черепа. За словами співачки, уся її команда, близькі та друзі Жені чекають його одужання.

У новому пості в Facebook Надя Дорофєєва заявила, що потрібно довести справу до кінця, оскільки нападник чоловік вже знайдений.

Женя все ще перебуває в медикаментозній комі... Вся команда, друзі, близькі і всі небайдужі люди, тримаємо кулаки і віримо в краще! Винного знайшли і впізнали, відео того, як все сталося, вже в Мережі! Сподіваємося на краще! Потрібно довести справу до кінця! І давайте посилати добрі думки Жені, щоб він швидше видужав і відновився. Спасибі за величезну підтримку, ви – сила! – написала співачка.

У коментарях під постом співачки її шанувальники й колеги залишили теплі слова підтримки.

Що зараз з нападником?

Справою зайнялося Державне бюро розслідувань (ДБР). Нападник зараз знаходиться в камері попереднього затримання – йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Разом з тим в Управлінні держохорони повідомили, що в цьому інциденті "мала місце банальщина", а не будь-які інші причини.

Уривок відеозапису побиття танцюриста Наді Дорофєєвої:

Раніше повідомлялося, що нападнику незабаром вручать підозру за побиття танцюриста.