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Хто побив танцівника Дорофеєвої

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Нові подробиці про стан побитого танцюриста з балету Дорофеєвої: Тримаємо кулаки

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
2 серпня, 17:50
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Вчора ввечері в Києві побили танцюриста з балету Наді Дорофєєвої. Незабаром з'ясувалося, що нападник служить в Управлінні держохорони
Надя Дорофєєва прокоментувала стан побитого танцюриста
Надя Дорофєєва прокоментувала стан побитого танцюриста / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Однак в результаті побиття танцюрист Наді Дорофєєвої отримав крововилив у мозок. Він досі перебуває в медикаментозній комі після трепанації черепа. За словами співачки, уся її команда, близькі та друзі Жені чекають його одужання.

У новому пості в Facebook Надя Дорофєєва заявила, що потрібно довести справу до кінця, оскільки нападник чоловік вже знайдений.

Женя все ще перебуває в медикаментозній комі... Вся команда, друзі, близькі і всі небайдужі люди, тримаємо кулаки і віримо в краще! Винного знайшли і впізнали, відео того, як все сталося, вже в Мережі! Сподіваємося на краще! Потрібно довести справу до кінця! І давайте посилати добрі думки Жені, щоб він швидше видужав і відновився. Спасибі за величезну підтримку, ви – сила! – написала співачка.

У коментарях під постом співачки її шанувальники й колеги залишили теплі слова підтримки.

Що зараз з нападником?

Справою зайнялося Державне бюро розслідувань (ДБР). Нападник зараз знаходиться в камері попереднього затримання – йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Разом з тим в Управлінні держохорони повідомили, що в цьому інциденті "мала місце банальщина", а не будь-які інші причини.

Уривок відеозапису побиття танцюриста Наді Дорофєєвої:

Раніше повідомлялося, що нападнику незабаром вручать підозру за побиття танцюриста.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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