Надя Дорофєєва відверто розповіла про пластику губ та відкрила секрет худорлявості

Співачку часто хейтять за її сценічний образ, стиль, вагу тощо. От артистка вирішила відповісти на "колючі" коментарі критиків

Надя Дорофєєва прокоментувала, чи робила вона пластику губ. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надю Дорофєєву, яка нещодавно випадково вдарила Дантеса в пах, чим розмішила Мережу, періодично звинувачують в тому, що вона вдається до пластичної хірургії. Також в Мережі неодноразово наголошували, що в житті знаменитість виглядає зовсім не так як в кліпах.

Так, Дорофєєва зізналася, що ніколи в житті не робила пластику губ і нічого собі не колола в обличчя. Ба більше, зірка запевнила, що вона не носить навіть вінірів.

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Я хочу офіційно сказати, що ніколи нічого не робила. І зуби у мене не вініри, – заявила Надя у програмі "ЖВЛ".

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також у соцмережах писали, мов "у кліпах з Наді роблять цукерку-розпусту, а в житті вона страшненька". Проте над такими оцінками зовнішності артистка лише посміялась, запевнивши що ненафарбованою вона подобається собі більше.

Якщо чесно, я собі в житті, коли не нафарбована, подобаюся більше. Навіть не знаю, як коментувати, – зізналася співачка.

Популярна співачка відповіла на жорсткі коментарі критиків. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Дорофєєва ще й відреагувала на закиди щодо її худорлявості, і, що її багато хто в цьому наслідує. За словами зірки, вона завжди була худою.

Якщо людина так формулює, то це, звичайно, біда. Я люблю картоплю, люблю котлетки. Я завжди була худенькою. Це чистої води булінг, – пояснила Дорофєєва.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Коротко про співачку

10 років Надя Дорофєєва була солісткою гурту "Время и Стекло" – вона виступала разом з Позитивом. Одразу після розпаду колективу у 2020 році співачка презентувала першу сольну пісню Gorit під псевдонімом DOROFEEVA.

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Із 2015 року артистка заміжня за Володимиром Дантесом, який з 2015 року також будує сольну кар'єру.

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