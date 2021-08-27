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Надя Дорофєєва з цукеркою в роті та в бікіні кокетливо вигнулась на камеру (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
27 серпня, 15:48
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Артистка здивувала шанувальників кумедним роликом, в якому продемонструвала не тільки ефектний макіяж, але і свою витонченою фігуру
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

31-річна співачка Надя Дорофєєва, яка вчора зворушила кадрами із зустрічі з танцюристом Євгеном, одягнула рожевий топ купальника, джинси та кокетливо позувала на камеру. Відео зірка опублікувала в Instagram.

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У короткому ролику артистка робить вельми небезпечний рух – з цукеркою на паличці в роті вигинається назад, змахнувши пишними локонами. Заодно співачка показала і макіяж, який назвала "Lollipop-мейк".

Шанувальники засипали зірку компліментами.

  • "Мілаха така"
  • "Надюша, красива дуже"
  • "Фігурка вогонь"
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Нагадаємо, ещодавно танцюрист Женя Гончаренко, який виступав в шоу-балеті Наді Дорофєєвої, вийшов з коми. На початку серпня Женю вдарив 28-річний ексспівробітник УДО. Удар припав на голову, у результаті чого у Жені був крововилив в мозок. Понад два тижні він пролежав у комі.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Надею Дорофеєвої для "Зіркового шляху":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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