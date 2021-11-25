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Дорофєєва подарувала нове життя пісні t.A.T.u. Це треба почути! (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 14:05
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Надя Дорофєєва показала себе справжню та відкрила почуття у новому кліпі на cover-версію хіта 90-х. Улюблений мільйонами трек набув нового звучання
Надя Дорофєєва зняла кліп на пісню гурту Тату
Надя Дорофєєва зняла кліп на пісню гурту Тату / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва дуже чуттєво переспівала популярну пісню "Я не твоя первая/Покажи мне любовь" для міжнародного триб'ют-альбому дуету t.A.T.u.

У своєму Instagram Надя зізналася, що ця композиція для неї одна з найулюбленіших тому виконавиця пропустила кожен рядок через себе. Дорофєєва розповіла, що у кліпі вона хотіла показати себе справжню , "без танців, костюмів, ефектів та іншої мішури".

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Мені здається, що в кожному рядку та в кожному кадрі відчувається, що з піснею "Я твоя не первая" у нас відбувся ідеальний метч! – написала співачка.

І справді, у кліпі виконавиця з'явилася у чорній міні-сукні у силі 2000-х та без яскравого макіяжу. Як відомо, головний секрет вдало підібраного образу полягає в вдало підібраних бьюті-засобах.

Чорно-біла відеоробота вийшла ніжною та чуттєвою , а доросла аудиторія Дорофєєвої змогли поностальгувати за юністю та насолодити хітом 90-х у новому виконанні улюбленої співачки. Таке комбо точно не залишило байдужих .

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  • "Моя улюблена співачка співає пісню мого улюбленого гурту дитинства – це неймовірно красиво"
  • Це настільки чудово, що я готова слухати це нескінченно.
  • "Я плакала, коли дивилася, чіпає до глибини душі"
  • "Це приголомшливо ... любов відчувається кожною клітиною"
  • "Від вашого виконання мурашки"
Скріншот – instagram.com/nadyadorofeeva

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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