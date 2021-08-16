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Надя Дорофєєва в мінішортах приголомшила апетитними формами і тонкою талією в Туреччині (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
16 серпня, 20:30
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В останній місяць літа артистка та її чоловік, Володимир Дантес, нарешті вирушили на курорт в Туреччині. Від туди Надя Дорофєєва активно ділиться яскравими фото
Надя Дорофєєва в бікіні в Туреччині
Надя Дорофєєва в бікіні в Туреччині / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сьогодні у Наді Дорофєєвої подвійно радісний день – танцюрист з її шоу-балету вийшов з коми, а сама артистка насолоджується відпочинком з Дантесом в Анталії. Співачка позувала на відкритій терасі, стоячи спиною до камери та демонструючи шикарну фігуру.

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Ефектними кадрами співачка поділилася в Instagram-акаунті. Артистка одягнула стильний комплект, що складається з мінішортів і топа, а також оверсайз-сорочку. Одяг ідеально підкреслив фігуру Дорофеєвої.

Бувають моменти, коли у мене опускаються руки? Так, звичайно бувають... Але, як правило, за цими періодами слід щось більше і прекрасне. Смакую всі наступні релізи. Готуюся дивувати вас, – написала співачка.

Одним з перших оцінив фото, звичайно, Володимир Дантес, залишивши безліч емодзі.

Надя Дорофєєва в міні-шортах захопила фігурою на відпочинку
Надя Дорофєєва в міні-шортах захопила фігурою на відпочинку / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та її чоловік зупинилися в 5-зірковому готелі, який знаходиться на березі Середземного моря. Зіркова пара вже кілька місяців чекала відпустки, оскільки Надя була зайнята сольним проєктом майже все літо.

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Нагадаємо, що понад тиждень танцюрист Наді Дорофєєвої знаходився в комі. 22-річного Женю Гончаренко побив ексспівробітник УДО – цей момент потрапив в запис камери спостереження:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

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