Надя Дорофєєва вперше поділилася подробицями операції на грудях

Нещодавно популярна виконавиця опублікувала фотографію в Instagram, де продемонструвала шрам на грудях. Тоді Надя у підписі до фото розповіла, що чотири роки тому видалила доброякісну пухлину. Як зізналася співачка, виявила новоутворення несподівано:
У мене помітив мій чоловік – він просто намацав у грудях і сказав: у тебе якась тверда кулька там, що це таке. І відправив мене до лікарні, – згадує артистка.
Хірургічного втручання Дорофєєва не боялася. Хвилювання у неї виникало лише від невідомості – чи безпечна пухлина:
Нічого жорсткого і критичного, звичайно ж, немає в такій операції. Це виявилася доброякісна фіброаденома . Їх видаляють, щоб вона не стала злоякісною, – розповідає Надя.
Написати такого роду пост артистка вирішила для того, щоб мотивувати підписниць звернутися до лікаря:
Я ж інфлюєнсер, подумала, що нарешті потрібно правильно використовувати це слово і мені захотілося, щоб дівчата прийшли на обстеження, бо обов'язково треба щорічно перевіряти груди, – каже Дорофєєва.
Дивіться повний репортаж з Надею Дорофєєвою:
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