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Надя Дорофєєва вперше поділилася подробицями операції на грудях

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 жовтня, 17:34
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Українська співачка Надя Дорофєєва закликає дівчат та жінок щорічно перевірятись у фахівця на наявність пухлини у грудях. Вона розповіла, як виявила її у себе

Нещодавно популярна виконавиця опублікувала фотографію в Instagram, де продемонструвала шрам на грудях. Тоді Надя у підписі до фото розповіла, що чотири роки тому видалила доброякісну пухлину. Як зізналася співачка, виявила новоутворення несподівано:

У мене помітив мій чоловік – він просто намацав у грудях і сказав: у тебе якась тверда кулька там, що це таке. І відправив мене до лікарні, – згадує артистка.

Хірургічного втручання Дорофєєва не боялася. Хвилювання у неї виникало лише від невідомості – чи безпечна пухлина:

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Нічого жорсткого і критичного, звичайно ж, немає в такій операції. Це виявилася доброякісна фіброаденома . Їх видаляють, щоб вона не стала злоякісною, – розповідає Надя.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Написати такого роду пост артистка вирішила для того, щоб мотивувати підписниць звернутися до лікаря:

Я ж інфлюєнсер, подумала, що нарешті потрібно правильно використовувати це слово і мені захотілося, щоб дівчата прийшли на обстеження, бо обов'язково треба щорічно перевіряти груди, – каже Дорофєєва.

Дивіться повний репортаж з Надею Дорофєєвою:

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