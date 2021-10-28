Надя Дорофєєва вперше поділилася подробицями операції на грудях

Українська співачка Надя Дорофєєва закликає дівчат та жінок щорічно перевірятись у фахівця на наявність пухлини у грудях. Вона розповіла, як виявила її у себе

Нещодавно популярна виконавиця опублікувала фотографію в Instagram, де продемонструвала шрам на грудях. Тоді Надя у підписі до фото розповіла, що чотири роки тому видалила доброякісну пухлину. Як зізналася співачка, виявила новоутворення несподівано:

У мене помітив мій чоловік – він просто намацав у грудях і сказав: у тебе якась тверда кулька там, що це таке. І відправив мене до лікарні, – згадує артистка.

Хірургічного втручання Дорофєєва не боялася. Хвилювання у неї виникало лише від невідомості – чи безпечна пухлина:

Реклама

Нічого жорсткого і критичного, звичайно ж, немає в такій операції. Це виявилася доброякісна фіброаденома . Їх видаляють, щоб вона не стала злоякісною, – розповідає Надя.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Написати такого роду пост артистка вирішила для того, щоб мотивувати підписниць звернутися до лікаря:

Я ж інфлюєнсер, подумала, що нарешті потрібно правильно використовувати це слово і мені захотілося, щоб дівчата прийшли на обстеження, бо обов'язково треба щорічно перевіряти груди, – каже Дорофєєва.

Дивіться повний репортаж з Надею Дорофєєвою:

Реклама

Читайте також:.