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Надю Дорофєєву госпіталізували перед концертом у Єгипті: що зі співачкою

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 09:41
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Вчора Наді різко стало погано та її госпіталізували прямо перед концертом. Шоу скасували, та зараз зірка почувається значно краще
DOROFEEVA потрапила до лікарні перед концертом
DOROFEEVA потрапила до лікарні перед концертом / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В офіційному Instagram-акаунті Наді повідомляється про відміну її шоу, запланованого на 6 листопада.

Наразі вона (Дорофєєва – Ред.) перебуває у шпиталі і проходить обстеження, – йдеться у заяві.

Що саме сталося з Надею – не уточнюється. Поки що жодних подробиць щодо стану здоров'я артистки немає. Проте її менеджмент повідомляє, що життю Дорофєєвої нічого не загрожує.

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Скріншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Тим часом шанувальники DOROFEEVA публікують у соцмережі повідомлення, які отримали напередодні концерту. У них йдеться, що концерт Наді Дорофєєвої скасовано "через непередбачені обставини".

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Скріншот: instagram.com/gorit_dorofeeva

Концерт Дорофєєвої мав відбутися в Єгипті на території готелю Rixos Premium Seagate. Замість співачки на сцену вийшли бразильські танцівниці та Dj.

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Фото: instagram.com/stories/gorit_dorofeeva

У Мережі також опубліковано листування шанувальників Наді з її менеджментом, з якого також можна зрозуміти, що із Дорофєєвою все добре.

Скріншот: instagram.com/stories/dorofeevagorit

Нещодавно Надя Дорофєєва вперше знялася для українського Vogue. Співачка дала відверте інтерв'ю виданню, в якому розповіла про новий проект DOROFEEVA, зміну іміджу та стилю, сценічний образ та любов до моди.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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