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Наркоз з трубкою в горлі: дружина Володимира Остапчука перенесла операцію (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 12:07
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За словами дружини телеведучого, це був її перший хірургічне втручання в життя. На щастя, все пройшло добре. Зараз Христина знаходиться вдома
Христина Горняк перенесла першу в житті операцію
Христина Горняк перенесла першу в житті операцію / Фото: instagram.com/kristygor

Дружина Володимира Остапчука, який недавно заявив в поліцію на ексдружину, Христина не стала уточнювати, яку саме операцію їй зробили. Дівчина лише зазначила, що хірургічне втручання було плановим і зараз вона відновлюється вдома.

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За словами Христини, їй робили наркоз. Дівчина показала кілька кадрів з лікарні і розповіла про своє самопочуття.

Немає нічого важливішого здоров'я. Цього разу я переживала через наркоз. Тим більше, коли почула, що з трубкою в горлі. А потім зрозуміла, що він навпаки безпечний і повністю довірилася, – поділилася Христина.

Скріншот: Instagram

У той час, поки Христина була в лікарні, Володимир попросив своїх підписників підтримати його дружину в соцмережах. Він також опублікував фото букета, який подарував Христині, коли вона повернулася додому.

Кохана вже спить, але вона така у мене розумниця, така стійка і життєрадісна. Люблю, – написав Остапчук.

Скріншот: Instagram
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Що відомо про стосунки Володимира і Христини:

  • Володимир Остапчук та Христина Горняк (зараз дівчина взяла прізвище чоловіка – Остапчук) познайомилися в 2019 році.
  • У 2020 році у них відбулися заручини.
  • Пара одружилася 15 жовтня минулого року. Зоряне весілля пройшло в розкішному ресторані під Києвом, а молодят і гостей розважала Вєрка Сердючка.

Дивіться інтерв'ю Володимира та Христини для "Зіркового шляху":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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