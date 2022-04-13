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"Нас відправляли, як непотріб": дружина Віктора Павліка досі в гніві від ставлення турків

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 12:03
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Катерина Репяхова детально розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в одному з аеропортів Стамбула
Катерина Репяхова поскандалила зі співробітниками турецького аеропорту
Катерина Репяхова поскандалила зі співробітниками турецького аеропорту / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка разом зі своїм дев'ятимісячним сином Мишком летіла з пересадкою в Стамбулі до Ізраїлю. Втім, поїздка виявилась дуже непростою та навіть скандальною - Репяхову з сином не хотіли пускати у літак.

В Instagram Катерина наважилась детально розповісти про неприємну ситуацію під час перельоту. Так, у Стамбулі від Репяхової вимагали класичну візу у паспорті, яка потрібна для в'їзду до Тель-Авіва. Але у березні 2022 року правила змінилися – тепер громадянам України потрібно надати лише відповідний дозвіл від МЗС Ізраїлю. У Туреччині, як розповіла блогерка, про це не знали і внаслідок виник скандал.

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З 8 березня 2022 року Ізраїль змінив правила в'їзду українцям. Тепер потрібно мати документальний дозвіл від міністерства закордонних справ Ізраїлю на в'їзд. Pegasus Airlines (турецька авіакомпанія, – Ред.) не слідкує за оновленими правилами та подіями у світі, незважаючи на те, що здійснюють рейси до Тель-Авіва. Я пояснювала про війну, про Україну, про зміни у правилах в'їзду для українців, але вони не хотіли мене чути, – поділилась історією Катерина.

Репяхова зазначила, що її роздратувало не так плутанина з документами, як ставлення співробітників аеропорту, які навіть не вибачились після визнання помилки.

Вони не хотіли допомагати, слухати, розбиратися. Вони просто нас відправляли, як непотріб. Я не чекала такого від турків. Зрештою вони зрозуміли свою помилку, але вибачень я не почула. Ми годину стояли біля посадки, кричали, благали… І тоді я була, як ніколи, морально нестабільною, – додала дружина Павліка.

Раніше ми писали про те, як Санта Дімопулос живе в Італії під час війни на батьківщині.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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