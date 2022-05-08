Наші героїні: Мішина, Осадча, Боржемська та інші зірки привітали найрідніших з Днем матері

8 травня в Україні відзначають одне з найзворушливіших свят – День матері. Як українські знаменитості привітали найдорожчу людину у своєму житті – дивіться у матеріалі

Українські селебретіс привітали мам з їхнім днем / Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/kosadcha, instagram.com/misha.k.ua

Цього року День матері в Україні – особливе свято, сповнене смутку, страждань, болі але разом з тим тепла й надії. Цього дня кожен вітає найріднішу людину, а також дякує їй за турботу та любов. Зазначимо, що у період війни, слова підтримки та любові ще більш важливіші та цінніші.

Сайт "Сьогодні" підготував добірку ніжних привітань та фото мамам від артистів.

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Ксенія Мішина

Акторка подякувала всім мамам України "за велич жінки-матері, за їхнє внутрішнє усвідомлення свого стрижневого призначення на землі, за міцність духовності, за мужність і терпіння, за ніжність і м'якість материнського серця".

Сьогодні 74 день, коли мами нашої країни відчайдушно борються за життя та майбутнє своїх дітей. 74 день, коли мільйони мам нашої країни не поряд зі своїми чоловіками. Хтось на території України під постійною загрозою життя, хтось за кордоном у повній невідомості, але все з однаковими страхами та молитвами за майбутнє своєї країни. Ми – жінки, ми матері – нескінченна опора та всесильне кохання. Ми повинні залишатися джерелом натхнення, центром гармонії та процвітання у кожній великій сім'ї, у кожному роді, – написала кінозірка.

Даніел Салем

Телеведучий показав архівний кадр разом з мамою і подякував їй за подароване життя в Україні.

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Не вистачить слів і дій щоб сказати, як я тобі вдячний і як я тебе люблю і як я сумую! Але зараз скажу одне, дякую тобі моя українка, дякую що Одеса, дякую що 2-й пологовий будинок на комсомольській! Завжди люблю!, – написав Салем.

Ілона Гвоздьова

Хореографиня побажала всім матерям, які чекають повернення сина додому з війни, сил, наснаги та здоров’я. Окремо Гвоздьова подякувала своїй мамі за те, що вона щодня дарує любов та посмішку її дітям.

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Мама ти в мене неймовірна, я дуже тебе люблю і пишаюсь бути твоєю донькою! Ти яскравий приклад української жінки, матері і бабусі! Знаю, що інколи зі мною буває складно та попри все, кожного разу ти знаходиш в собі сили, аби з посмішкою і любов’ю в серці оберігати нас. Ти мій скарб, моя перлина!, – заявила танцівниця.

Камалія

Артистка опублікувала зворушливе сімейне фото з мамою та доньками.

Молюсь, аби швидше закінчилась війна та я змогла обійняти мамочку! Молюсь, аби не гинули дітки! Молюсь, аби мами дочекались своїх синів-геоїв! Молюсь, аби ми довше залишались дітьми!, – зізналась співачка.

Катерина Осадча

Телеведуча поділилась знімками з синами та написала, що цей День матері – щемливий день зі сльозами і день, що дає нам надію. Також вона звернулась до матерів війни, які попри страждання та біль, продовжують жити заради своїх дітей.

Мами – ви герої! Де б ви зараз не були, знайте, ваш фронт це ваші діти. Вони після нас продовжать розбудовувати країну, наша країна потребує нове, розумне, освідченне, виховане покоління і ця місія зараз на плечах мам! Мами, пам‘ятаєте, ми всі по можливості будемо виховувати і не своїх дітей, – зауважила Осадча.

Олег Псюк

Фронтмен гурту Kalush Orchestra поділився спільним фото з мамою Стефанією. Саме їй артист присвятив сингл Stefania, з яким колектив вже незабаром представлятиме Україну на "Євробаченні-2022".

Йо, сьогодні день матері! Зі мною моя мама Стефанія. Робіть фото з мамою та відмічайте kalush.official, буду репостити, – написав музикант.

Марина Боржемська

Зіркова фітнес-тренерка опублікувала серію фото з мамою. Вона зазначила, що бути мамою у період війни – неймовірно важливо та боляче. Також Марина подякувала усім матерям за наших прекрасних та найсильніших воїнів.

В наш страшний час війни ти борешся не так за своє життя, як за свою дитину. Намагаєшся оберегти та захистити. Бути мамою під час війни – це відвага, ніжність та любов. Бути мамою на війні – це думати лише про безпеку для дітей. Це надзвичайна відповідальність та сила духу. Мамочки, дякую вам. Моя рідна Галочка, люблю тебе. Бережіть себе. Моліться за дітей. Віримо, що скоро всі зможемо обійняти своїх мам, дітей, рідних, – наголосила Боржемська.

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка поділилась архівними світлинами з найріднішою людиною і також подякувала їй за все, що є в її житті.

Наша мамуля. Наш промінчик сонця. Наш ангел-охоронець.Ти завжди зрозумієш, підтримаєш і прийдеш на допомогу, – підписала кадри блогерка.

Не забудьте привітати свою найріднішу людину, яка подарувала вам життя, завжди вас розуміє та підтримує.

Нагадаємо, у телеведучої Ольги Фреймут сьогодні подвійне свято: в цей день народився її син Валерій.