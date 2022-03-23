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Знайшлась пропажа! Онук Софії Ротару вперше вийшов на зв'язок після ганебної втечі з України під час війни

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МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 20:45
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Два тижні тому син та онук Софії Ротару – Анатолій та Руслан Євдокименки – намагалися втекти до Молдови. Однак їхній план провалився....
Онук Софії Ротару вперше з'явився в Instagram після невдалої втечі до Молдови
Онук Софії Ротару вперше з'явився в Instagram після невдалої втечі до Молдови / Фото: Instagram

Ще на початку березня на українсько-молдовському кордоні затримали групу з дев'яти чоловіків призивного віку. Серед них були син та онук народної артистки. Допомагав українцям втекти громадянин Молдови. Йому спадкоємці співачки заплатили по 2000 тисяч доларів, аби перетнути кордон. Втім, щось пішло не так – втікачів одразу заарештували працівники прикордонного загону.

Така новина швидко розлетілась Мережею, а внук та син Ротару гучно "прославились" через ганебний вчинок. Водночас сама Софія Михайлівна цей інцидент вирішлила не коментувати. Також не вдавались до публічних подробиць і Руслан з Анатолієм.

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Лише 23 березня внук Ротару вперше вийшов на зв'язок у Instagram. У соцмережі Анатолій опублікував свій знімок на честь... дня народження. На світлині Євдокименко позує у стильному пальті та брючному костюмі.

Скріншот Instagram

Сьогодні Анатолію виповнилося 28 років. Тож він вирішив скромно нагадати про себе в Мережі. Водночас про свою спробу втекти з батьківщини він вирішив промовчати.

Зазначимо, Анатолій Євдокименко – первісток єдиного сина Софії Ротару – Руслана та його дружини Світлани. Також у нього є молодшна сестра Софія, яка зараз навчається в Нью-Йорку та пробує побудувати кар'єру моделі.

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Онук Софії Михайлівни до війни більшу частину часу проводив у Лондоні. Відомо, що він професійно займається фотографією, а також пробує себе у ролі фотомоделі. Окрім того, Анатолій пише музику. Раніше він виконував пісні у жанрі хіп-хоп російською мовою та створював ремікси для популярних треків. Він придумав собі творчий псевдонім DJ SHMN.

Раніше ми детальніше розповідали, чим зараз займається онук Софії Ротару.

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