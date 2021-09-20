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Настя Каменських і Любов Успенська заспівали дуетом в Києві (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 09:52
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Вчора російська співачка Любов Успенська дала сольний концерт у Палаці "Україна", який пройшов з аншлагом
Настя Каменських виступила на концерті Любові Успенської в Києві
Настя Каменських виступила на концерті Любові Успенської в Києві / Фото: скриншот

Вчора Настя Каменських і Любов Успенська вперше виконали свою дуетну пісню "Ти ж не забыл" на українській сцені. Каменських з'явилася на концерті Любові Успенської в Києві в облягаючому чорній сукні. Образ доповнив яскравий макіяж.

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Концерт російської співачки в Україні пройшов з аншлагом. Любов Успенська виконали свої найпопулярніші пісні. Зал вітав артистку стоячи.

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Зараз Любов Успенська гастролює українськими містами. Співачка вже виступила в Дніпрі і Києві. Також концерти заплановані в Одесі, Херсоні та Запоріжжі.

Нагадаємо, в 2019 році Любов Успенська виступила в Києві з концертом, присвяченим її 65-річчя, де перед багатотисячним натовпом прихильників виконала пісню на українською "Бути без тебе". У столиці артистка також знімала кліп.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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