Настя Каменських ніжно привітала Потапа з днем народження: я завжди мріяла про такого чоловіка

8 травня репер відзначає 41-й день народження. З цієї нагоди дружина присвятила йому зворушливий пост у соцмережі

Настя Каменських зізналась у коханні Потапу / Фото: instagram.com/kamenskux

Лише декілька днів тому Каменських святкувала 35-річчя. Тоді Потап освідчився Насті й публічно заявляв, що пишається своєю дружиною. Тепер же подружжя помінялось місцями – артистка вітає свого чоловіка з днем народженням.

У Instagram Каменських опублікувала фото Потапа, яке було зроблене влітку 2021 року. Співачка подякувала всесвіту за чоловіка її мрії.

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Потапу сьогодні виповнився 41 рік / Фото: instagram.com/kamenskux

Я завжди мріяла про чоловіка, з яким буде не страшно, з яким буде безпечно, а головне весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна і дуже добра людина і я вдячна всесвіту за тебе. Дякую за творчість, за надхнення і за світлий позитивний вайб, особливо в такі темні часи. Я тебе кохаю, мій медведику. З днем народження, – написала зірка.

У коментарях під дописом до привітань приєднались фанати та зіркові друзі:

З іменинником. Міцного здоров‘я та мирного неба. Ви найкращі.

Кохання. Вітаю іменинника.

З Днем народження! Многая, щасливая літа.

Щиро вітаю з днем народження. Здоров'я на довгії роки, та безмежного сімейного щастя в спокійному та мирному житті!

Скріншот Instagram

Нагадаємо, зараз зіркове подружжя перебуває за кордоном – пара виїхали до Іспанії ще до початку повномасштабної війни. Артисти активно допомагають батьківщині, воюючи на інформаційному фронті та виступаючи на благодійних концертах.

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До речі, сьогодні також відзначає день народження телеведуча Лілія Ребрик.