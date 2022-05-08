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Настя Каменських ніжно привітала Потапа з днем народження: я завжди мріяла про такого чоловіка

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 травня, 12:57
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8 травня репер відзначає 41-й день народження. З цієї нагоди дружина присвятила йому зворушливий пост у соцмережі
Настя Каменських зізналась у коханні Потапу
Настя Каменських зізналась у коханні Потапу / Фото: instagram.com/kamenskux

Лише декілька днів тому Каменських святкувала 35-річчя. Тоді Потап освідчився Насті й публічно заявляв, що пишається своєю дружиною. Тепер же подружжя помінялось місцями – артистка вітає свого чоловіка з днем народженням.

У Instagram Каменських опублікувала фото Потапа, яке було зроблене влітку 2021 року. Співачка подякувала всесвіту за чоловіка її мрії.

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Потапу сьогодні виповнився 41 рік
Потапу сьогодні виповнився 41 рік / Фото: instagram.com/kamenskux

Я завжди мріяла про чоловіка, з яким буде не страшно, з яким буде безпечно, а головне весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна і дуже добра людина і я вдячна всесвіту за тебе. Дякую за творчість, за надхнення і за світлий позитивний вайб, особливо в такі темні часи. Я тебе кохаю, мій медведику. З днем народження, – написала зірка.

У коментарях під дописом до привітань приєднались фанати та зіркові друзі:

  • З іменинником. Міцного здоров‘я та мирного неба. Ви найкращі.
  • Кохання. Вітаю іменинника.
  • З Днем народження! Многая, щасливая літа.
  • Щиро вітаю з днем народження. Здоров'я на довгії роки, та безмежного сімейного щастя в спокійному та мирному житті!
Скріншот Instagram

Нагадаємо, зараз зіркове подружжя перебуває за кордоном – пара виїхали до Іспанії ще до початку повномасштабної війни. Артисти активно допомагають батьківщині, воюючи на інформаційному фронті та виступаючи на благодійних концертах.

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До речі, сьогодні також відзначає день народження телеведуча Лілія Ребрик.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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