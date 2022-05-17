Настя Каменських розповіла, чому за кілька днів до вторгнення РФ поїхала до Іспанії із сім'єю

За словами співачки, навіть незважаючи на незліченну кількість новин про можливий напад Росії на Україну, які з'являлися у ЗМІ напередодні, вона не вірила, що почнеться повномасштабна війна

Настя Каменських із сім'єю незадовго до війни опинилася в Іспанії / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка бере участь у благодійних концертах, весь час працювала та будувала плани на майбутні альбоми, це й привело її із сім'єю до Мадриду.

Я готувала два альбоми – українсько- та іспаномовний. І у нас із чоловіком було п'ять днів для того, щоб виїхати до Іспанії та доробити мій іспанський альбом. Ми поїхали не з усією сім'єю, а лише з двома мамами. І ти прокидаєшся від крику, тобі дзвонять і кажуть – війна почалася. Ти навіть не розумієш, що означає слово "війна". Як це? Що таке війна? Я ніколи в житті не уявляла, що взагалі таке переживатиму, – згадала той жахливий день, 24 лютого, NK | Настя Каменських у розмові із журналістом каналу "Україна".

Настя досі дивується і дякує Всесвіту за те, що тоді з близькими опинилася в безпечному місці.

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Я навіть не уявляю, що відчували та відчувають люди, коли чують сирени, бомби, постріли. Скільки пізніше потрібно віддати години власного життя на роботу з психологами, щоб якось себе відновити. Я мільйон разів запитувала себе, як всесвіт розпорядився, і ми знаходилися там (у Мадриді, – ред.)?"

Настя Каменських дякує Всесвіту за те, що на момент нападу РФ була в безпечному місці / Фото: instagram.com/kamenskux

Напередодні війни Настя записала нові пісні, зняла відеокліп, а після повернення з Іспанії на неї чекала підготовка до важливого виступу. Але всі плани миттєво змінилися.

Ми мали повернутися (в Україну, – ред.) наступного дня – 25 числа. Літаки відмінили. У мене в понеділок мала бути зйомка, прямий ефір, у вівторок дуже багато чого заплановано. Я готувалася до премії Yuna, де мала співати нову пісню "Кришталь". Хвилювалася, що в мене дуже мало часу, бо я мала закінчити свій іспаномовний альбом, повернутися швиденько додому і почати підготовку до цього номеру. Тому що пісня нова, я ніколи зі своїми музикантами її не проходила. Тобто, ми працювали до останнього. До цього в мене було багато концертів. Ми навіть не хотіли чути новини, думали, що це неможливо. Ми просто продовжували працювати, – розповіла співачка в ефірі програми "Зірковий шлях".

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Настя не може дочекатися, коли нарешті зможе знову побачити та обійняти своїх рідних. Робить все можливе заради нашої перемоги і вірить, що вона незабаром настане.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" зараз виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Нагадаємо, Потап зворушливо привітав Настю Каменських із днем народження.