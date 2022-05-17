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Настя Каменських розповіла, чому за кілька днів до вторгнення РФ поїхала до Іспанії із сім'єю

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 травня, 16:00
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За словами співачки, навіть незважаючи на незліченну кількість новин про можливий напад Росії на Україну, які з'являлися у ЗМІ напередодні, вона не вірила, що почнеться повномасштабна війна
Настя Каменських із сім'єю незадовго до війни опинилася в Іспанії
Настя Каменських із сім'єю незадовго до війни опинилася в Іспанії / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка бере участь у благодійних концертах, весь час працювала та будувала плани на майбутні альбоми, це й привело її із сім'єю до Мадриду.

Я готувала два альбоми – українсько- та іспаномовний. І у нас із чоловіком було п'ять днів для того, щоб виїхати до Іспанії та доробити мій іспанський альбом. Ми поїхали не з усією сім'єю, а лише з двома мамами. І ти прокидаєшся від крику, тобі дзвонять і кажуть – війна почалася. Ти навіть не розумієш, що означає слово "війна". Як це? Що таке війна? Я ніколи в житті не уявляла, що взагалі таке переживатиму, – згадала той жахливий день, 24 лютого, NK | Настя Каменських у розмові із журналістом каналу "Україна".

Настя досі дивується і дякує Всесвіту за те, що тоді з близькими опинилася в безпечному місці.

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Я навіть не уявляю, що відчували та відчувають люди, коли чують сирени, бомби, постріли. Скільки пізніше потрібно віддати години власного життя на роботу з психологами, щоб якось себе відновити. Я мільйон разів запитувала себе, як всесвіт розпорядився, і ми знаходилися там (у Мадриді, – ред.)?"

Настя Каменських дякує Всесвіту за те, що на момент нападу РФ була в безпечному місці
Настя Каменських дякує Всесвіту за те, що на момент нападу РФ була в безпечному місці / Фото: instagram.com/kamenskux

Напередодні війни Настя записала нові пісні, зняла відеокліп, а після повернення з Іспанії на неї чекала підготовка до важливого виступу. Але всі плани миттєво змінилися.

Ми мали повернутися (в Україну, – ред.) наступного дня – 25 числа. Літаки відмінили. У мене в понеділок мала бути зйомка, прямий ефір, у вівторок дуже багато чого заплановано. Я готувалася до премії Yuna, де мала співати нову пісню "Кришталь". Хвилювалася, що в мене дуже мало часу, бо я мала закінчити свій іспаномовний альбом, повернутися швиденько додому і почати підготовку до цього номеру. Тому що пісня нова, я ніколи зі своїми музикантами її не проходила. Тобто, ми працювали до останнього. До цього в мене було багато концертів. Ми навіть не хотіли чути новини, думали, що це неможливо. Ми просто продовжували працювати, – розповіла співачка в ефірі програми "Зірковий шлях".

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Настя не може дочекатися, коли нарешті зможе знову побачити та обійняти своїх рідних. Робить все можливе заради нашої перемоги і вірить, що вона незабаром настане.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" зараз виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Нагадаємо, Потап зворушливо привітав Настю Каменських із днем народження.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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