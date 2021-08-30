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Настя Каменських в сексуальному вбранні показала більше, ніж потрібно (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
30 серпня, 09:30
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Для своїх концертів NK обирає яскраві і гарячі образи, які публіка довго ще не може забути. Як, наприклад, ця її сукня в поєднанні з колготками в сітку
Настя Каменських показала гарячий образ в червоній сукні
Настя Каменських показала гарячий образ в червоній сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

Незважаючи на зйомки гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", де Настя Каменських в ролі зіркової судді, вона встигає давати сольні концерти.

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Співачка напередодні виступила на приватній вечірці в Києві, а фотографіями перед шоу поділилася у себе в Instagram-профілі.

NK сфотографувалася в червоній сукні з бахромою і корсетом, в червоних високих чоботях. Співачка продемонструвала довгі ноги, обтягнуті колготками в сітку.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Чуттєвими кадрами артистки також поділилися в соцмережі її шанувальники.

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NK на концерті / Фото: instagram.com/stories/bogdanplotnitskii

Настя Каменських на концерті / Фото: instagram.com/stories/bogdanplotnitskii

Нещодавно ми писали, що Настю Каменських фанати сплутали з Монікою Беллуччі у відомому фільмі. Це трапляється не вперше – останнім часом українську співачку часто порівнюють із зіркою кіно. І нам здається, в цьому щось є.

Настя Каменських / Моніка Беллуччі
Фото: instagram.com/kamenskux, скріншот з відео
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NK хоч і стежить за своїм тілом, але за зайві кг себе не картає. Співачка змінила своє ставлення до тіла – тепер для неї головне – баланс, прийняття і задоволення.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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