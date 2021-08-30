Настя Каменських в сексуальному вбранні показала більше, ніж потрібно (фото)

Незважаючи на зйомки гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", де Настя Каменських в ролі зіркової судді, вона встигає давати сольні концерти.
Співачка напередодні виступила на приватній вечірці в Києві, а фотографіями перед шоу поділилася у себе в Instagram-профілі.
NK сфотографувалася в червоній сукні з бахромою і корсетом, в червоних високих чоботях. Співачка продемонструвала довгі ноги, обтягнуті колготками в сітку.
Чуттєвими кадрами артистки також поділилися в соцмережі її шанувальники.
Нещодавно ми писали, що Настю Каменських фанати сплутали з Монікою Беллуччі у відомому фільмі. Це трапляється не вперше – останнім часом українську співачку часто порівнюють із зіркою кіно. І нам здається, в цьому щось є.
NK хоч і стежить за своїм тілом, але за зайві кг себе не картає. Співачка змінила своє ставлення до тіла – тепер для неї головне – баланс, прийняття і задоволення.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
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